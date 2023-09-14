Лукашисты устроили хапун в приграничных с Украиной районах 2 14.09.2023, 11:28

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Схватили не менее семи человек.

Прошли задержания в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В Хойникском и Брагинском районах силовики схватили не менее семи человек. Четверо из них пенсионного возраста, сообщает «Еврорадио».

Жителей Хойников, Брагина и Комарина обвиняют в подписках на группы в «Одноклассниках», которые в РБ признаны «экстремистскими» («распространение экстремистских материалов»).

Задержания не прекращаются по всей Беларуси. Нередко силовики организуют «зачистки» отдельных предприятий или организаций.

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