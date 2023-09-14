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«Из окна летели кастрюли и одежда»

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  • 14.09.2023, 11:42
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«Из окна летели кастрюли и одежда»

Минчане устроили «мусоропад» не в тот контейнер — что было дальше?

Люди с нестандартным мышлением находятся среди нас. Вспомните своих соседей: обязательно найдется тот, кто выставляет пакет с мусором в подъезд (до лучших времен), хранит в тамбуре обувь или вовсе отгораживает себе кусочек общей площадки. Некоторые также не преминут воспользоваться удачным случаем выкинуть бытовой мусор в контейнер для строительного (а чего он такой большой и красивый стоит прямо возле подъезда?). Кажется, мелочь? Не совсем. О том, как необычно решают свои вопросы минчане и какое за это грозит наказание, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Своей историей поделилась хозяйка квартиры, расположенной на втором этаже дома №41 на пр. Рокоссовского. В этой девятиэтажке строители меняли кровлю, старое покрытие частями спускали на тросе и забрасывали в специальный металлический контейнер для строительного мусора, установленный в нескольких метрах от фасада. В субботу около полудня, когда работы не велись, женщина услышала грохот.

— Выглянула в окно и увидела, как с лоджии квартиры тоже на втором этаже в соседнем подъезде кто-то выбрасывает старые вещи, целясь в контейнер, — рассказывает женщина. — Это был какой-то мусоропад: летели кастрюли, банки из-под краски, подушки, пакеты, коробки, доски, одежда, зонт… Некоторые вещи не попадали в цель и приземлялись рядом на газон. Кто это все проделывал, было не разглядеть: лоджия застеклена. Само «мусорное ассорти» сфотографировала на смартфон. На следующей неделе контейнер очистили, а сверху прикрыли его железными решетками. Знаю, жильцы бывают разные, со своими причудами, но чтобы вытворять такое… С двух сторон от нашего дома в нескольких десятках метров размещены площадки для сбора отходов. Неужели так сложно вынести хлам туда?

Вот как инцидент комментируют в ЖКХ Ленинского района.

— К сожалению, это не единичный случай, — отмечает первый заместитель директора — главный инженер предприятия Владимир Гаврилович. — Согласно Правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, выносить твердые коммунальные отходы необходимо в специально отведенные места. Нарушителям грозит штраф до 20 базовых величин (юридическим лицам — от 30 до 60 базовых величин). Но установить виновных и привлечь к ответственности не так просто: нужны доказательства, свидетельские показания. Такие люди создают дополнительные сложности работникам, которые, выполняют капремонт.

Возможно, кто-то думает, что содержимое этих контейнеров вывозят для захоронения на полигон, и поэтому неважно — строительные там отходы или бытовые. Это не так. Генподрядчик заключает с профильными организациями договоры на вывоз и переработку стройотходов. Их объемы рассчитываются предварительно по каждому объекту, а расходы закладываются в смету.

Специалист приводит пример: во время капремонта только одного пятиэтажного дома образуется более 10,5 т стального лома, 98,4 т бетонных изделий, 20,5 т асфальтобетона, 50,6 т смешанных отходов, 2,2 т рубероида, 0,3 т стеклобоя. Если в этих отходах будет сторонний мусор в значительном количестве, их просто не примут на переработку.

Что же делать тем горожанам, кому все-таки надо избавиться от своего строительного мусора (при ремонте что старой квартиры, что новостройки появления десятков мешков «добра» не избежать).

Как пояснили в Минском городском жилищном хозяйстве, выполняющие ремонт или перепланировку собственники должны либо своими силами вывезти их на полигон «Тростенецкий», где необходимо заключить договор с предприятием «Экорес», либо заказать эту услугу в специализированной организации и получить подтверждающий документ, который они могут предъявить ЖЭУ или ЖКХ района.

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