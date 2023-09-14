В дикой природе найден жираф без пятен 14.09.2023, 11:53

Теперь он второй такой в мире.

Согласно сообщению Фонда охраны жирафов, второго в мире непятнистого жирафа заметили в Mount Etjo Safari Lodge, частном заповеднике в Намибии. Это первый такой жираф, обнаруженный в дикой природе, пишет techinsider.

В отличие от детеныша из зоопарка Теннесси, этот жирафенок родился не от сетчатого жирафа, а от ангольского.

По мнению экспертов, «отсутствие пятен может быть вызвано генетическими мутациями или рецессивным генотипом в одном или нескольких генах, связанных с рисунком».

Уникальный набор пятен помогает животным скрываться от хищников. Пятна также нужны для терморегуляции.

Ангольский жираф (Giraffa giraffa angolensis) – один из девяти подвидов жирафа, который обитает в Намибии, Ботсване, юго-западной Замбии и западном Зимбабве. На данный момент в дикой природе насчитывается около 20 000 особей.

Фонд охраны жирафов отмечает, что эти животные, несмотря на все усилия по восстановлению популяций, все еще находятся под угрозой. Согласно некоторым оценкам, на четверых слонов в дикой природе приходится только один жираф.

Эксперты надеются, что популярность животных с уникальным окрасом привлечет внимание общественности к бедственному положению жирафов.