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«Ник и Майк»: Лукашенко движется в Гаагу

  • 14.09.2023, 11:55
«Ник и Майк»: Лукашенко движется в Гаагу

Всего одна провокация — и его мир полностью изменится.

Ну, что же Лукашенко летит в гости к Путину, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Ему срочно нужны деньги. Закрывать растущие дыры, на которые контрабандного заработка не хватает.

Нужно избавляться от вагнеровцев, так как в конечном итоге — это тоже про деньги, поскольку они фактор дестабилизации на границе и генератор дополнительных расходов.

Предлагать взамен можно только транзит полностью по российскому сценарию. С переходом к коллективной модели управления в перспективе и выходом на пенсию. По крайней мере, это можно обещать. Ведь «выборы» через полгода. А это время, которое синепалый мастер затягивать. Будет ли настроение у бункерного окурка давать это время на фоне ежедневных не радостных новостей с фронта?

До полной зависимости полшага. Всего одна провокация на границе в отсутствие синепалого — и его мир полностью изменится.

Принятый вчера доклад Европарламента по Беларуси рисует общее направление движения на западном треке. И ведет оно в Гаагу.

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