«Ник и Майк»: Лукашенко движется в Гаагу
- 14.09.2023, 11:55
Всего одна провокация — и его мир полностью изменится.
Ну, что же Лукашенко летит в гости к Путину, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Ему срочно нужны деньги. Закрывать растущие дыры, на которые контрабандного заработка не хватает.
Нужно избавляться от вагнеровцев, так как в конечном итоге — это тоже про деньги, поскольку они фактор дестабилизации на границе и генератор дополнительных расходов.
Предлагать взамен можно только транзит полностью по российскому сценарию. С переходом к коллективной модели управления в перспективе и выходом на пенсию. По крайней мере, это можно обещать. Ведь «выборы» через полгода. А это время, которое синепалый мастер затягивать. Будет ли настроение у бункерного окурка давать это время на фоне ежедневных не радостных новостей с фронта?
До полной зависимости полшага. Всего одна провокация на границе в отсутствие синепалого — и его мир полностью изменится.
Принятый вчера доклад Европарламента по Беларуси рисует общее направление движения на западном треке. И ведет оно в Гаагу.