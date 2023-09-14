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Reuters: Израиль нанес удар по одной из главных авиабаз Сирии, которую использует Россия

  • 14.09.2023, 11:56
Reuters: Израиль нанес удар по одной из главных авиабаз Сирии, которую использует Россия

Есть раненые и погибшие.

Армия Израиля нанесла авиаудар по сирийскому городу Тартус рядом с военной базой в южной части города Хама, которую Россия, как главный союзник президента Сирии Башара аль-Асада, использовала для проведения рейдов против сирийских повстанцев, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Государственные СМИ Сирии сообщают, что в результате удара двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения. По их данным, израильские ракеты ударили по окрестностям Хамы и нанесли лишь определенный материальный ущерб.

За последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены военные силы России.

Израильские и региональные военные эксперты считают, что эти удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, целью которого является замедление усиления Ирана в Сирии.

Гражданская война в Сирии началась 15 марта 2011 года с демонстраций, которые были частью Арабской весны. Позже они переросли в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления баасистов.

Правительство Башара Асада прибегло к применению силы в попытках подавления протестов.

С самого начала конфликта Россия оказывала серьезную поддержку режиму Асада. В Сирию направлялись вооружение, боевая техника, боеприпасы, продовольствие, горюче-смазочные материалы и средства

30 сентября 2015 года началась открытая интервенция вооруженных сил России в Сирию. Российские чиновники признают, что целью «операции» является оказание помощи сирийскому правительству в возвращении территории, контролируемой, в том числе, оппозиционными к режиму Асада силами.

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