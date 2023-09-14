В Узбекистане поставили на место российского депутата 6 14.09.2023, 11:58

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Российский парламентарий заявил о «будущих конфликтах РФ с бывшими странами СССР».

Вице-спикер нижней палаты парламента Узбекистана Одилжон Тураев прокомментировал скандальные высказывания депутата Госдумы России Евгения Федорова о возможности будущих конфликтов между Россией и бывшими республиками СССР, пишет minval.

«Не иначе как уникальными недавние высказывания депутата Госдумы РФ Евгения Федорова не назовешь. Народный избранник, позиционируя себя как большого знатока геополитики, приводит разного рода никому не известные «теории». Республики, дескать, вышли из состава Советского Союза незаконно, нарушили какой-то закон 14/09. Видать, Федорову не понять, что Конституция стоит превыше всяких законов. Так, Статья 72 Конституции СССР гласила: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР».

Также он отметил, что по логике депутата, все эти 32 года Россия в лице президентов Ельцина и Путина, российские парламент и правительство, все институты власти имели дело со всеми этими республиками незаконно:

«То есть все эти отношения двусторонние (равноправные политико-дипломатические, экономические, военные, культурные и т.д.), многосторонние форматы, соглашения, пакты (начиная с СНГ, кончая всякими шанхайскими договорами) являлись незаконными. В таком случае можно с уверенностью заявить на весь мир, что действующие в таком нелегальном правовом русле российские институты власти незаконны по своей сути. Призывает ли таким образом уважаемый депутат распустить все институты власти в российском государстве за их незаконные отношения? Может, он шутит?», – заключил Одилжон Тураев.

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