Авторынок вздрогнет: в Беларуси готовят два неожиданных закона 2 14.09.2023, 12:07

6,924

Насколько подорожают машины?

После того, как в России резко подняли ставку утилизационного сбора, пошли разговоры о том, что подобный шаг сделают и белорусские власти.

Кроме того, чиновники «намекали» на то, что пресловутый 140-й указ, с помощью которого в страну попадает масса автомобилей без уплаты таможенных платежей, будет отменен.

И это не все: ходят слухи об еще одном «радующем» отечественных автолюбителей новшестве белорусских властей: отмене нулевой таможенной пошлины при ввозе электромобилей.

Корреспондент Tochka.by поинтересовался у эксперта: правда ли это?

Пугающий размер российской «утильдубины»

С 1 августа в России резко повысили ставки утильсбора: суммы выросли в 1,7 – 3,7 раза. Теперь за бюджетное авто придется заплатить примерно на $1,5 тысячи больше.

Если быть точнее, то за машину с объемом двигателя до 1000 «кубиков» придется дополнительно выложить либо 81,2 тысячи российских рублей (около $840, возраст до трех лет) либо 207,2 тысячи ($2150, свыше трех лет).

Если под капотом от 1000 до 2000 «кубиков», то размер сбора теперь составляет 300,6 тысяч российских рублей при ввозе авто до трех лет ($3200), и 528,6 тысяч свыше трех лет с даты выпуска ($5700).

Если же вы не очень уважаете «малолитражки», то за машину с объемом от двух до трех литров придется выложить либо 844,8 тысяч рублей (около $9000), либо 1,279 млн российских рублей (примерно $13,5 тысяч). Это практически лишает смысла покупку старого авто с солидным объемом двигателя.

Но пока речь лишь о безусловном импорте новых и б/у авто юрлицами. Для частников есть вариант избежать уплаты квазиналога.

Для этого россиянину необходимо выполнить три условия. Во-первых, не продавать авто в течение года, во-вторых, ввозить не более одной машины в год, и, в-третьих, объем двигателя не должен превышать три литра.

Утилизационный сбор уравняют с российским?

Как только это решение в РФ вступило в силу, сразу заговорили о том, что и в Беларуси («союзном государстве») власти также «порадуют» автолюбителей резким увеличением утильсбора.

Журналист обратился к генеральному директору компании «Активлизинг», специализирующийся на продаже автомобильной техники в лизинг, Сергею Михневичу, многие годы возглавлявшему Белорусскую автомобильную ассоциацию (БАА). И поинтересовался: как следует относиться к такой перспективе?

По его словам, речь об унификации или по крайней мере сближении величины сбора в Беларуси велась еще до повышения его в Российской Федерации. В силу того, что в стране имеется производство автомобилей Geely и говорят о скором начале сборок других машин.

«Очевидно, что этот сбор будет повышен, так как разбежка сильно увеличилась. Величина до сих пор непонятна, так как мы не видели готового документа», – сделал неутешительное предположение эксперт.

Михневич также отметил, что, по всей вероятности, будет очень сильно повышен утилизационный сбор для коммерческого транспорта, ведь в Беларуси достаточно много производится коммерческой и грузовой техники.

«Я думаю какое-то повышение будет и у легковой техники, потому что завод по выпуску Geely не может закрыть весь спрос на легковую технику. Но поверьте, при ввозе физлицами величина сбора, это мое ощущение, будет поднята не так сильно, как для юрлиц. Ведь у нас власти пекутся прежде всего о физлицах», – уверен Сергей Михневич.

Кроме того, экс-глава БАА также заявил о том, что грядущее повышение утильсбора ударит прежде всего по параллельному ввозу, и по тем поставщикам, которые ввозят технику не из РФ.

«Для конечного потребителя это конечно обернется дополнительным повышением цен. Особенно на машины с пробегом», – резюмировал эксперт.

Льготникам (и особенно перекупам-махинаторам) обрежут заработки?

С 2011-го по 2019-й год в Беларуси, когда резко подскочили таможенные пошлины, не существовало варианта «удешевления» ввоза авто с пробегом. А именно они составляли основу белорусского авторынка.

Год от года автодилеры продавали все больше и больше машин, но в 2019-м появился документ, позволивший многодетным семьям, а также инвалидам 1-й и 2-й группы и некоторым другим категориям, раз в год ввозить авто с уплатой 50% растаможки.

Это резко увеличило число машин, причем не 10-летних «опелей» да «гольфов», пригоняемых малоимущими. В том числе и авто стоимостью в трехкомнатную минскую (а то и московскую) квартиру.

Да, некоторые воспользовались вариантом с подешевевшей растаможкой и стали пригонять машины для личного пользования. Но когда налоговая копнула поглубже, выяснилось, что существуют налаженные каналы ввоза в страну автомобилей (в том числе и новых), лишь оформляемых на инвалидов и многодетных.

После того как в 2022 году были введены санкции в отношении России и возник острый дефицит автомобилей у дилеров (ведь почти все машины собирались в РФ), четыре из пяти легковушек ввозились в Беларусь из-за границы ЕАЭС. И, по словам участников рынка, большая доля авто из Европы и США оформляется именно по 140-му указу.

Откуда у сироты деньги на Porsche Cayenne, Ferrari или «Гелендваген», пригоняемые ежегодно?..

Судя по количеству уголовных дел «по 140-му указу», о которых отчитываются силовики, готовится почва для его отмены. Ведь львиная доля фигурирующих в этих делах машин перегонялась в Россию.

Чего же ждать вечным льготникам и не только им?

«Об отмене 140-го указа я слышал из уст генерального директора «Белджи» Геннадия Свидерского. Он говорил, что его, возможно, отменят до конца года. Если это произойдет, то будет подспорьем для официальных дилеров, а также производителей, потому что сегодня этим указом пользуются в извращенной форме», – заявил Сергей Михневич.

И добавил, что это решение должно было быть принято уже давно. Потому что этот указ является атавизмом в нормальной рыночной экономике.

«Условия для малоимущих всегда можно создать, дав им возможность купить одну машину. Но не делать это каждый год. Потому что это толкает людей на незаконные схемы, за которые их впоследствии судят», – заявил эксперт.

По его мнению, создание таких «скользких» условий растаможки, которые могут служить почвой для дальнейших злоупотреблений, нанесло вред легальному авторынку, и он поддерживает то, что 140-й указ будет либо отменен, либо условия ввоза авто будут пересмотрены.

«Наверное, будут сохранены льготы для малоимущих, но им, вероятно, запретят пользоваться ими ежегодно», – предположил генеральный директор «Активлизинг».

Электричек станет меньше?

С прицелом на скорый ввод БелАЭС, даже один энергоблок которой создал гигантские излишки в выработке электроэнергии, необходимой для функционирования белорусской экономики, в 2020 году был принят указ № 92 «О стимулировании использования электромобилей». По нему ставка НДС при ввозе электрокаров для личного пользования стала нулевой.

В марте 2022-го Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозную пошлину на электромобили для ЕАЭС, но лишь до 1 января 2024 года. И речь шла не о российском рынке: от уплаты пошлины освободили только граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

«Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и/или постоянно живущим в России, не допускается», – заявили в ЕЭК.

В июне 2022-го также вступило в силу постановление Совмина N 381 «О предоставлении полномочий», по которому белорусы могут ввозить электромобили без растаможки. Не платят ее и юрлица. Кроме того, если авто относительно новое (до пяти лет), то компании и НДС не возвращают.

При этом любой, кто захочет продать электромобиль россиянину, должен знать, что тому придется заплатить пошлину в размере 15%.

До наступления 2024-го осталось всего 3,5 месяца. Не отменят ли нулевую растаможку на электромобили? Ведь когда в 2021 году совет ЕЭК рассматривал вопрос продления льготного ввозного режима для электромобилей в страны Таможенного союза до 2024 года, Россия выступила против данной инициативы.

И ранее (как заявляли в ЕЭК) таможенная пошлина обнулялась именно по инициативе Беларуси «на временной основе»…

«Что касается отмены льготной растаможки для электромобилей, то я считаю, что ее отмена, в отличие от 140 указа, повредит государству. Надеюсь, что эти слухи не подтвердятся и действие указа будет продлено, потому что его отмена не в интересах ни государства, ни покупателей», – заявил Сергей Михневич.

Он добавил, что лоббирует решение об отмене Россия, никак не Беларусь.

«Мы все знаем, что в Беларуси есть атомная электростанция, и недавно был введен ее второй блок, – мощности недозагружены и выработка энергии скромная. А отмена существующих льгот по ввозу электромобилей приведет к тому, что процесс наращивания электропарка в стране замедлится», – рассказал о главных причинах расхождения позиций белорусской и российской сторон эксперт.

По его мнению, если белорусские власти сумеют договориться с российскими, то отмена действующего указа не случится.

За все заплатит конечный потребитель

На что же направлен весь указанный «комплекс мер»? Кому от него будет больше пользы, а кому – вреда?

«Эти решения направлены не только на пополнение бюджета, но и на помощь отечественному производителю, заводу «Белджи» в первую очередь. Одно другому не мешает: каждая из вышеперечисленных мер преследует не только одну цель», – заявил Михневич.

Он подчеркнул, что речь идет далеко не только о производстве Geely, – попытки оградить рынок от продукции, которая производится за пределами Таможенного союза, идет на пользу также МАЗу, МТЗ и другим производителям автотехники, так как перечень машин, при ввозе которых взимается тот же утильсбор, очень широк.

Как оценить возможные последствия принятия решений, изменяющих существующие положения? По мнению Сергея Михневича, если говорить про увеличение утильсбора, то это безусловно минус: покупательная способность населения едва ли растет, и рост цен на автомобили за последние два-три года и без того очень высок.

«Вряд ли увеличение утильсбора, которое приведет к дальнейшему удорожанию машин, как новых, так и с пробегом, будет способствовать росту продаж. Потому что один завод «Белджи», который сегодня закрывает 70% рынка, это тоже нонсенс. Он не может обеспечить весь спрос и всю модельную гамму. Поэтому, с моей точки зрения, это плохо, но это решение государства. Что касается 140-го указа, то, конечно, автодилеры будут довольны. Но машины при этом подорожают, и за все заплатит конечный покупатель», – выдал грустную «базу» Михневич.

Утилизационный сбор в Беларуси

Утилизационный сбор появился в Беларуси в марте 2014 года. Его уплачивают все физические лица и все юридические лица при ввозе авто из-за границы, вне зависимости от того, из какой страны привезен автомобиль.

Плата не взимается при ввозе машин старше 30 лет и не предназначенных для коммерческого использования. Средства поступают в госбюджет.

Сбор является обязательным платежом: неуплата является основанием для принудительного взыскания платежа.

Ставки утильсбора неоднократно увеличивались. К примеру, в 2016 году они увеличились в 1,65 раза для юрлиц и в 8,25 раза – для физических.

В 2019-2020 году утилизационный сбор начислялся по двум категориям: до 3 лет и более 3 лет, с 2021-го определены три категории возраста транспортного средства: авто до 3 лет, от трех до семи лет и более семи лет.

Ставки утильсбора в 2023 году

При ввозе легковых автомобилей для личного пользования, не зависимо от объема двигателя, действует ставка утилизационного сбора от 544,5 рубля (возраст авто до 3 лет), до 816,7 (от 3 до 7 лет) и 1225,1 рубля (авто более 7 лет).

В зависимости от возраста авто и объема двигателя ставки для других легковых автомобилей могут достигать, согласно постановления Совмина № 647 от 16.11.2020, 57 тысяч 188,9 рублей.

Столько придется заплатить за авто старше 7 лет, с объемом двигателя, с гибридной силовой установкой, свыше 3,5 литров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».