В Казахстане отомстили российским комикам, прославлявшим оккупантов на Донбассе 4 14.09.2023, 12:12

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Выступление путинистов с позором отменили.

В Казахстане взбунтовались против выступления команды КВН «Камызяки», лидером которой является известный ведущий и комик Азамат Мусагалиев. Он вместе с коллегой Денисом Дороховым на днях засветились на оккупированном Россией Донбасе, где путинисты наперегонки прославляли террористов, пишет obozrevatel.com.

Эта новость не прошла мимо казахов, отомстивших звездам за прокремлевскую позицию и пропагандистские нарративы. Выступления комиков официально отменили, о чем сообщили в Instagram организаторы.

Команда «Камызяки» планировала дать два концерта в Астане 7 и 8 октября и один в городе Алматы 5 октября. Однако накануне билеты на их выступления вдруг исчезли из продажи. Компания-дистрибьютор ответила пропагандистам, что продажи остановлены, а тем, кто уже купил билеты, следует ожидать дальнейших указаний. Через сутки появилась информация, что «Камызяк» с позором «отменили».

«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива «Камызяки», команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды», – говорится в заявлении.

Предшествовала такому решению петиция о запрете «Камызякам» выступать в стране. Она появилась в сети 11 сентября.

Активисты обратились с просьбой не разрешить россиянам зарабатывать в Казахстане, поскольку они признали так называемые «Л/ДНР», приехав туда на концерт с ярыми путинистами. Автор петиции написала, что президент Казахстана публично заявил, что страна не признает псевдо-республики.

«Камызяки» пока проблемы с выступлениями в Казахстане не прокомментировали. Жителей страны не подкупило даже то, что Мусагалиев – казах по национальности.

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