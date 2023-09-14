Российский Су-27 чуть не сбил самолет-разведчик Британии из-за неоднозначного приказа 1 14.09.2023, 12:20

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Ракета «чудом» не навелась на цель.

В 2022 году российский истребитель Су-27 выпустил в британский самолет две ракеты. Оккупанты сообщили о «технической неисправности», однако ВВС со ссылкой на источники утверждает, что это была ошибка пилота.

Они передают, что истребитель был близок к сбитию британского борта над Черным морем. Однако произошла проблема и ракета не навелась на цель.

Неоднозначные приказы с земли

Известно, что 29 сентября 2022 года разведывательный самолет Британии выполнял миссию над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями СУ-27. В ходе встречи один из пилотов атаковал RAF RC-135 Rivet Joint ракетами, однако промахнулся.

Россия заявила, будто инцидент произошел из-за «технической неисправности». Минобороны Великобритании официально приняло такую версию событий. Однако разведывательный самолет RAF оснащен датчиками для перехвата коммуникации. Появились новые детали, опровергающие слова захватчиков.

Перехваты показывают, что пилоты получили неоднозначный приказ от командования, который один из летчиков принял за разрешение открыть огонь. С российской наземной станции сказали, что у пилотов «есть цель» – это и послужило причиной пуска. Другой россиянин же не принял эти слова за разрешение атаковать. Он возмутился и начал ругать своего коллегу, когда тот выпустил первую ракету. Несмотря на это, состоялся еще один запуск.

Минобороны Великобритании не публикует детали этих сообщений. Однако они убедили, что всегда хотели избежать ненужного обострения.

«Нашим намерением всегда было защитить безопасность наших операций, избежать ненужной эскалации и информировать общественность и международное сообщество», – заявили в Минобороны Британии.

В США же остро реагировали на ситуацию и убеждали, что эти действия могли быть равнозначны акту войны. Американские военные заявили, что это было «почти сбивание». В Британии убедили, что значительная часть этих отчетов была ложной.

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