закрыть
14 сентября 2023, четверг, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новинка во всех смыслах: что известно взорванной в Севастополе подлодке «Ростов-на-Дону»

3
  • 14.09.2023, 12:28
  • 1,866
Новинка во всех смыслах: что известно взорванной в Севастополе подлодке «Ростов-на-Дону»

Ее строительство было начато в 2011 году.

Во время вчерашних взрывов в Севастополе россиянам «прилетело» сразу по нескольким суднам. Одним из них оказалась подводная лодка.

«Телеграф» рассказывает о том, что о ней известно.

Отметим, что в украинской разведке не уточняли названия данного судна, но это сделали российские пропагандисты — ее оказалась «Ростов-на-Дону».

Что это за подводная лодка

Б-237 «Ростов-на-Дону» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Это серия новейших аппаратов, которые по кодификации НАТО называют Improved Kilo. В нее входят многоцелевые дизель-электрические подводные лодки, которые являются модернизированными вариантами еще советских субмарин.

В общем, в зависимости от класса и оснащения, подводные лодки могут быть предназначены:

для поражения важных военно-промышленных и административных центров, военно-морских баз, портов и других наземных объектов

для уничтожения подводных и надводных кораблей и судов противника

для скрытной постановки минных заграждений

для ведения разведки, как непосредственной, так и в системе дальнего радиолокационного обнаружения

для использования в качестве корабля связи, осуществления ретрансляции сообщений, что теоретически позволяет поддерживать связь штаба с кораблями, находящимися в любой точке мирового океана

для высадки диверсионно-разведывательных групп и выполнения других боевых и специальных вспомогательных задач.

К слову, «Ростов-на-Дону» была одним из носителей крылатых ракет «Калибр» и, по данным СМИ, принимала активное участие в обстреле Украины. Еще данное судно успело повоевать в Сирии. С ее помощью россияне, как утверждается, наносили удары по позициям террористов ИГИЛ.

Конкретнее о Б-237:

Ее строительство было начато в 2011 году, а уже в 2014 готовая лодка была спущена на воду. В том же году «Ростов-на-Дону» была официально передана ВМФ рф и зачислена в 4-ю отдельную бригаду подводных лодок ЧФ рф с базированием в Новороссийске. Изготовитель — «Адмиралтейские верфи», Разработчик проекта ЦКБМТ «Рубин» (Санкт-Петербург). С 2020 по 2021 простояла на ремонте.

Характеристики:

водоизмещение надводное — 2 350 т;

водоизмещение подводное — 3 950 т;

длина — 73,8 м;

ширина — 9,9 м;

осадка — 6,2 м;

двигатели — два дизель-генератора по 1 000 кВт, питающие главный электродвигатель, электродвигатель экономичного хода, два резервных электродвигателя;

скорость надводная 11 — 17 узлов;

скорость подводная — 20 узлов;

рабочая глубина — 240 м;

предельная глубина — 300 м;

автономность плавания — 45 суток;

экипаж — 52 человека (в том числе 12 офицеров);

вооружение: зенитная артиллерия (ПЗРК Стрела-3М, Игла-1, Верба) — 8 ракет; ракетное вооружение (включая четыре ракеты Калибр-ПЛ)

Стоимость:

По данным СМИ, в переводе на цены 2009 года, составляет 300 миллионов долларов.

Стоит отметить, что данных о степени повреждения данной подводной лодки пока нет, но есть фото БДК «Минск», который также был поврежден в ночь на 13 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников