закрыть
14 сентября 2023, четверг, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Энтузиасты в заброшенном ангаре нашли коллекцию классических автомобилей

1
  • 14.09.2023, 12:32
Энтузиасты в заброшенном ангаре нашли коллекцию классических автомобилей

В ней есть Mercedes, Rolls-Royce и Dodge.

Автомобильные энтузиасты сообщили об огромной коллекции классически автомобилей, которую нашли в запрошенном ангаре. Вернее это здание бывшего завода, которое полностью заполнили машины, скрыв их от глаз окружающих, пишет «Автоцентр».

В коллекции насчитывается около 200 машин разных марок и моделей. Как сообщили на YouTube-канале Classic Car Rescue, автомобили находятся в разном техническом состоянии. Эта коллекция оценивается в миллионы долларов.

Здесь можно увидеть старые модели Mercedes-Benz и Rolls-Royce, пару Auburn Speedster, Chevrolet Camaro первого поколения, несколько Shelby Mustang, в том числе GT500 и редкий кабриолет GT500KR (он вышел тиражом в 518 экземпляров).

Есть седаны и купе 20-30-х годов прошлого столетия, а также более современные модели. Среди них Rolls-Royce, Volvo P1800, Mercedes G-Class, кабриолет-пикап Dodge Dakota, выпущенный в конце 1980-х годов. Кто именно является владельцем коллекции и будет ли она выставлена на продажу, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников