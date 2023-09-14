Энтузиасты в заброшенном ангаре нашли коллекцию классических автомобилей 1 14.09.2023, 12:32

В ней есть Mercedes, Rolls-Royce и Dodge.

Автомобильные энтузиасты сообщили об огромной коллекции классически автомобилей, которую нашли в запрошенном ангаре. Вернее это здание бывшего завода, которое полностью заполнили машины, скрыв их от глаз окружающих, пишет «Автоцентр».

В коллекции насчитывается около 200 машин разных марок и моделей. Как сообщили на YouTube-канале Classic Car Rescue, автомобили находятся в разном техническом состоянии. Эта коллекция оценивается в миллионы долларов.

Здесь можно увидеть старые модели Mercedes-Benz и Rolls-Royce, пару Auburn Speedster, Chevrolet Camaro первого поколения, несколько Shelby Mustang, в том числе GT500 и редкий кабриолет GT500KR (он вышел тиражом в 518 экземпляров).

Есть седаны и купе 20-30-х годов прошлого столетия, а также более современные модели. Среди них Rolls-Royce, Volvo P1800, Mercedes G-Class, кабриолет-пикап Dodge Dakota, выпущенный в конце 1980-х годов. Кто именно является владельцем коллекции и будет ли она выставлена на продажу, неизвестно.

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