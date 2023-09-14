закрыть
14 сентября 2023, четверг, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как российские военные из Армении могут попасть в Гаагу

1
  • Гюндуз Мамедов
  • 14.09.2023, 12:33
  • 1,132
Как российские военные из Армении могут попасть в Гаагу

То же касается и российского военно-политического руководства.

Ратификация Арменией Римского статута будет означать, что российские военные, которые подозреваются в причастности к военным преступлениям в Украине, во время ротации на российскую военную базу на территории Армении могут быть выданы Международному уголовному суду, Украине или любой другой стране, которая ведет соответствующие расследования.

То же касается и российского военно-политического руководства, которое причастно к агрессии и которое часто посещает Армению.

Гюндуз Мамедов, Twitter

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников