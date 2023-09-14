Как российские военные из Армении могут попасть в Гаагу

Как российские военные из Армении могут попасть в Гаагу1
- Гюндуз Мамедов
- 14.09.2023, 12:33
- 1,132
То же касается и российского военно-политического руководства.
Ратификация Арменией Римского статута будет означать, что российские военные, которые подозреваются в причастности к военным преступлениям в Украине, во время ротации на российскую военную базу на территории Армении могут быть выданы Международному уголовному суду, Украине или любой другой стране, которая ведет соответствующие расследования.
То же касается и российского военно-политического руководства, которое причастно к агрессии и которое часто посещает Армению.
Гюндуз Мамедов, Twitter