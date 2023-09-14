Как российские военные из Армении могут попасть в Гаагу 1 Гюндуз Мамедов

14.09.2023, 12:33

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То же касается и российского военно-политического руководства.

Ратификация Арменией Римского статута будет означать, что российские военные, которые подозреваются в причастности к военным преступлениям в Украине, во время ротации на российскую военную базу на территории Армении могут быть выданы Международному уголовному суду, Украине или любой другой стране, которая ведет соответствующие расследования.

То же касается и российского военно-политического руководства, которое причастно к агрессии и которое часто посещает Армению.

Гюндуз Мамедов, Twitter

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