В Дзержинске по доносу задержали главного бухгалтера 14.09.2023, 12:41

У женщины двое детей.

Канал силовиков опубликовал видео с главным бухгалтером одного из предприятий Дзержинска.

Лукашисты утверждают, что женщиной заинтересовались после доноса в их чат-бот.

Задержанная женщина, если верить ее соцсетям — Виктория Стоянович. У нее двое детей.

На видео Виктория «признается» в репосте из «экстремистского» телеграм-канала, а также в участии в пикетах альтернативных кандидатов во время избирательной кампании 2020 года.

Губопиковцы пишут, что сведения о женщине пришли к ним в чат-бот.

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