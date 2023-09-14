В Дзержинске по доносу задержали главного бухгалтера
- 14.09.2023, 12:41
У женщины двое детей.
Канал силовиков опубликовал видео с главным бухгалтером одного из предприятий Дзержинска.
Лукашисты утверждают, что женщиной заинтересовались после доноса в их чат-бот.
Задержанная женщина, если верить ее соцсетям — Виктория Стоянович. У нее двое детей.
На видео Виктория «признается» в репосте из «экстремистского» телеграм-канала, а также в участии в пикетах альтернативных кандидатов во время избирательной кампании 2020 года.
Губопиковцы пишут, что сведения о женщине пришли к ним в чат-бот.