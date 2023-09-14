Под Осиповичами разбирают лагерь «вагнеровцев» 4 14.09.2023, 12:47

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Палатки демонтируют во всех частях базы.

В деревне Цель под Осиповичами продолжается демонтаж палаточного лагеря «вагнеровцев». Это видно по спутниковому снимку от 9 сентября, пишет «Радыё Свабода».

Лагерь начали разбирать еще в начале августа. До 23 августа было демонтировано около 100 палаток из примерно 273 палаток. С 23 августа до 9 сентября убрали еще около 60 палаток.

Палатки демонтируют во всех частях лагеря. В северную часть на место палаток перегнали часть автомобильной техники. При этом общее количество техники не изменилось.

Издание отмечает, что на других спутниковых снимках не наблюдается образования новых похожих палаточных лагерей на полигонах или в воинских частях.

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