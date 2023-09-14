Появилось новое видео удара по Евпатории и спутниковые фото уничтоженного «Триумфа» 3 14.09.2023, 12:56

5,472

Координаты российской ПВО могли «слить» туристы.

В сети опубликовали видео атаки во временно оккупированном Крыму, в ходе которой была уничтожена система противовоздушной обороны С-400 «Триумф». По итогам отработки враг потерял техники на 1,2 млрд долларов.

Кроме того, в сети появились спутниковые снимки системы ПВО, которую могли уничтожить в ночь на 14 сентября. Об этом сообщает OSINTtechnical в соцсети X, ранее известной, как Twitter.

OSINT-расследователь опубликовал спутниковые снимки, на которых видно радары и пусковые установки С-400 «Триумф». Снимки были сделаны около двух недель назад.

Кроме того, еще в прошлом году туристы во временно оккупированном Крыму позировали на фоне ЗРК С-400 под Евпаторией. Тогда фотогрфии появились в открытых источниках в интернете. Более того, благодаря фотографиям OSINT-расследователи смогли установить точные координаты ПВО страны-агрессора.

Также в сети появилось видео, которое демонстрирует успешную отработку по вражеским целям во временно оккупированном Крыму. Под Евпаторией прогремела серия мощных взрывов, после которых поднялся огромный столб дыма. Кроме того, на кадрах видно, что оккупанты из стрелкового оружия стреляют в небо трассирующими пулями.

При этом очевидцы на видео подтверждают, что прилеты были точно в цель, ведь после взрывов была заметна детонация на земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».