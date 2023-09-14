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Невзоров: Лукашенко ожидаемо доигрался

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  • 14.09.2023, 13:31
  • 10,168
Невзоров: Лукашенко ожидаемо доигрался
АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ

Сыграть «под дурачка» не прокатило.

Лукашенко можно поздравить с «повышением». Он поднялся на последнюю ступеньку международного эшафота, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Для агронома из поселка Копысь это головокружительная карьера.

Европарламент призвал МУС в Гааге выдать ордер на арест «рыгорыча».

Это будет первый прецедент, когда ручную обезьянку осудят вместе с ее хозяином.

«Рыгорыч» думал, что играет в «русскую рулетку», где в барабане - один патрон. А рулетка оказалась «американской», где их - пять.

Лукашенко ожидаемо доигрался. Он надеялся на вкусную роль «дурачка», которого постесняются трогать, как убогого. Не прокатило. «Сосчитали» и его.

Конечно, Лукашенко выдающийся комик. Возможно, на эшафоте он получит и звание «народного артиста». Обезглавленная тень путина притопает, нацепит ему нагрудный знак и расцелует в грустные усы.

С блямбой «народного», висеться Лукашенко будет веселее.

Несомненно, кончина кремлевских вурдалаков будет самым залипательным шоу XXI века.

Сейчас трудно предсказать ее детали, но уже невозможно усомниться в ее неизбежности.

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