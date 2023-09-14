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«Мангал» не спас: украинский дрон «нырнул» прямо в люк российского танка

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  • 14.09.2023, 13:08
  • 3,744
«Мангал» не спас: украинский дрон «нырнул» прямо в люк российского танка

Ликвидацию Т-72 «Урал» показали на видео.

Три боевых подразделения Вооруженных сил Украины совместными усилиями поразили основной боевой танк противника Т-72 «Урал».

Россияне зачем-то установили решетку над люком для экипажа, но украинских защитников такое «препятствие» только раззадорило.

Они скинули взрывное устройство прямо в люк к захватчикам с FPV-дрона, который отличается скоростью и точностью в управлении.

Также беспилотник обладает функцией передачи видео в реальном времени, поэтому ВСУ опубликовали ролик с места уничтожения танка.

«Ай джага-джага! Вот горит, как, желтый дым пошел, интересно», – весело комментирует голос военного за кадром.

Т-72 – российский танк советского производства, самый массовый танк второго поколения. За время полномасштабной войны в Украине были зафиксированы многочисленные случаи захвата Т-72 различных модификаций в качестве трофея Силами обороны. По состоянию на 26 июня еще 2022 года подтверждено, что украинские силы захватили не менее 188 единиц российских Т-72.

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