«Россияне будут выдавлены из Крыма системой, которую уже использовал Залужный» 2 14.09.2023, 13:08

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Борислав Береза

Ситуация в Черном море изменилась.

Украинская разведка подтвердила, что в ночь на 13 сентября в результате ударов по российским целям и инфраструктуре в Севастополе были поражены большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Они, вероятнее всего, не подлежат восстановлению.

Сайт Charter97.org попросил украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу прокомментировать эти удары:

— Я могу прокомментировать только одной фразой: они сгорели.

— Примечательно, что атака на Севастополь произошла после того, как Британия сообщила о нападении россиянами на торговое судно в акватории Черного моря. Есть ли в ударе по Севастополю элемент предупреждения россиян?

— Ни в коем случае, это системное уничтожение всех элементов Черноморского флота Российской Федерации, который должен быть уничтожен перед тем, как ВСУ будут брать Крым. Черноморский флот мешает это сделать, а его уничтожение приближает освобождение Крыма и поражение России.

Если вы посмотрите на стратегию, то происходит именно такая система: уничтожение морских судов, нанесение ударов по ремонтным докам, уничтожение инфраструктуры, радиорелейных станций, складов с ГСМ (горюче-смазочными материалами — ред.) и снарядами, атаки по аэродромам. Фактически Российская Федерация становится беспомощной, ослабленной в плане защиты полуострова, а после этого будет уничтожен Крымский мост. Затем начнутся удары по российским объектам в Крыму, и, как было с Херсоном, россияне будут вынуждены покинуть Крым. Они будут выдавлены оттуда системой, которую успешно использовал Залужный при освобождении Херсона.

Дело в том, что удары по подводной лодке и удары по большому десантному кораблю — это все в рамках тактики Залужного по освобождению Крыма. Поэтому ничего удивительного, никаких предупреждений. Враг был предупрежден, что если он останется на территории, которая была временно оккупирована им, он будет уничтожен. Враг не понял — его и уничтожили.

— Можно ли говорить, что ситуация в Черном море уже изменилась?

— Ситуация изменилась сразу же после того, как утонул крейсер «Москва». Он как-то странно не смог плавать после встречи с украинской ракетой. Его плавучесть была крайне понижена и он предпочел затонуть на черноморском грунте для того, чтобы со временем стать прекрасной точкой для туристического обзора дайверами. Это будет со временем.

После этого случая началось плановое уничтожение Черноморского флота РФ, ведь это не единственный корабль. Можно вспомнить «Оленегорский горняк», БДК (большие десантные корабли — ред.), которые были уничтожены в Бердянске. Украина системно этим занимается, а Россия, кстати, стала значительно меньше использовать свой флот в Черном море, понимая, что он теперь находится под ударом. Сейчас в РФ увидели, что флот находится под ударом даже в сухих доках, даже в защищенной бухте Севастополя. Хотя, как же он там защищен, если ВСУ жжет подводные лодки и корабли как у себя дома?

Слава украинским пилотам, которые смогли подойти на 200 километров к целям.

Хочу обратить внимание, что перед этим как раз были адресно уничтожены несколько целей раннего обнаружения. Они должны были заниматься ранним обнаружением, но были системно уничтожены. Генштаб ВСУ подошел к этой операции очень основательно, он планомерно уничтожал сначала систему обороны, потом систему обнаружения, а потом нанес удары по кораблям и подводной лодке. Кстати, это не последние цели, которые будут уничтожены до конца этого года.

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