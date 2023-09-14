Что сейчас происходит на границе Беларуси и ЕС 1 14.09.2023, 13:10

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Фото: Reuters

Актуальная информация от Госпогранкомитета.

По состоянию на 10:00 легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска, сообщили в Госпогранкомитете.

В общей сложности на границе на литовском направлении по состоянию на 10.00 находится более 320 автомобилей, в том числе в «Каменном логе» и «Беняконях» – по 100, на «Котловке» - 90.

В польском «Тересполе» сейчас находится 50 легковых автомобилей.

Скопление грузового транспорта фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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