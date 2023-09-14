Экс-председателя Хотимского райисполкома приговорили к шести годам колонии 3 14.09.2023, 13:04

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За что судили чиновника?

Бывший председатель Хотимского райисполкома получил 6 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 300 базовых величин (11,1 тысячи рублей). Его признали виновным в превышении власти и покушение на получение взятки.

Согласно обвинению, чиновник несколько лет совершал преступления против интересов службы.

«В частности, в апреле 2020 года он дал незаконные указания руководителю сельскохозяйственного предприятия, который в силу занимаемой должности находился в зависимом от него положении, о заключении договора на приобретение кормов для крупного рогатого скота без проведения процедуры закупки по явно завышенным ценам. Кроме того, за благоприятное решение указанного вопроса обвиняемый требовал от представителя коммерческой организации вознаграждение в виде 5% от суммы сделки», – сообщает прокуратура Могилевской области.

Действия председателя райисполкома причинили ущерб в особо крупном размере аграрному предприятию, а также существенный вред государственным и общественным интересам, заявляет прокуратура.

С марта 2020 года по март 2023 года должность председателя Хотимского райисполкома занимал Михаил Куксенков.

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