RFI: Суд в Швейцарии может стать переломным моментом в истории Беларуси 2 14.09.2023, 13:46

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Экс-боец СОБР Гаравский может рассказать, кто отдавал приказы убивать соперников Лукашенко.

По швейцарскому законодательству в случае признания виновным Юрию Гаравскому, экс-бойцу специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, грозит от одного года до 20 лет лишения свободы. Процесс пройдет в одном из немецкоязычных кантонов Швейцарии, сообщила организация TRIAL International, борющаяся с проявлениями безнаказанности в связи с военными преступлениями, пишет RFI.

Кто такой Юрий Гаравский?

В 2019 году бывший боец белорусского СОБРа публично заявил о своей причастности к исчезновениям оппозиционных политиков в интервью Deutsche Welle. Юрий Гаравский подробно рассказал о своем участии в мае 1999 года в похищении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, популярного генерала и одного из главных критиков Александра Лукашенко. В сентябре 1999-го Гаравский, по его словам, участвовал в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского. Тела пропавших не найдены до сих пор.

Через несколько лет после пропажи политиков Юрий Гаравский уволился из СОБРа, а затем уехал в Европу.

Интервью DW стало основой для уголовного дела, возбуждение которого инициировала Trial International вместе с Международной федерацией прав человека (FIDH) и белорусским правозащитным центром «Весна». В швейцарскую прокуратуру были также поданы иски от Елены Захаренко, дочери пропавшего экс-главы МВД Беларуси, и Валерии Красовской, дочери пропавшего бизнесмена.

В интервью Гаравский заявил, что пропавшие были убиты из пистолета. Но на сегодня в деле нет прямых доказательств причастности Гаравский именно к убийству, поэтому дело возбуждено по статье о «насильственном исчезновении».

Почему правозащитники называют это дело историческим?

«Первое в истории судебное преследование предполагаемого члена «эскадрона смерти» Лукашенко является мощным сигналом: правосудие по международным преступлениям может и будет осуществляться независимо от государственных границ и времени, прошедшего с момента совершения преступлений», — сказал юрист «Весны» Павел Сапелко для совместного заявления Trial International, FIDH и «Весны».

— Принцип универсальной юрисдикции прочно и основательно закрепляется в судебных системах. Шаг за шагом мы добиваемся того, чтобы международные преступники не смогли избежать ответственности.

Универсальная юрисдикция — это правовой принцип, позволяющий государствам расследовать и преследовать лиц, подозреваемых в совершении международных преступлений (геноцид, преступления против человечности, военные преступления, пытки и насильственные исчезновения), независимо от места их совершения и гражданства подозреваемого (подозреваемых) или жертвы (жертв).

Отметим, что это не первая попытка организовать процесс по принципу универсальной юрисдикции, но первая успешная. Первый иск в рамках универсальной уголовной юрисдикции был подан в генпрокуратуру Литвы гражданином Беларуси, подвергшимся жестокому избиению в Минске главой ГУБОПиКа Николаем Карпенковым. Иски также готовились в Польше, Германии, Бельгии и Голландии.

Почему суд в Швейцарии важен для белорусов и Беларуси?

В Беларуси раньше и сейчас политические оппоненты, правозащитники, адвокаты, журналисты и рядовые граждане подвергаются арестам, задержаниям по политическим мотивам и лишаются своих основных прав, отмечают в FIDH.

«Недавний приговор против правозащитников из «Весны», в том числе против лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого является местью за 25 лет их правозащитной деятельности в Беларуси», — напоминают в Федерации.

«Суд в Швейцарии может стать переломным моментом для международного правосудия в отношении преступлений, совершенных режимом в Беларуси», — отметил в интервью RFI Илья Нузов, руководитель отдела FIDH по Восточной Европе и Центральной Азии.

— Я считаю, что здесь есть две составляющие, если размышлять категориями. Первая — фактическая, практическая, а другая — более символическая.

С практической точки зрения, я думаю, что если мы добьемся установления вины подозреваемого, то все-таки кто-то понесет наказание за те злодеяния, которые были совершены в 1999 году, хоть это и не самые главные действующие лица, которые отдавали приказы, может быть, а один из исполнителей или пособников преступления.

И это очень важно для потерпевших, для семей жертв. В результате этого процесса, может быть, будет поставлена точка через столько лет неведения относительно судьбы их родственников. И, конечно, будет юридически закреплен факт того, что это преступление случилось и что какие-то конкретные лица участвовали в его исполнении. В том числе, моя надежда в частности, что Гаравский укажет на тех, кто отдавал приказы и тех, кто исполнял их. Мне кажется, это может быть очень важным для дальнейших судебных разбирательств.

Мы надеемся, что это будет не единственный процесс, ведь срока давности (по таким преступлениям) нет, и, возможно, за этим делом последуют другие процессы. И показания Гаравского уже смогут использоваться в этих процессах как часть доказательной базы. Вот это практическая составляющая.

По мнению представителя FIDH, нельзя недооценивать «символический момент».

«Белорусское общество в общем и Лукашенко и его режим получать сигнал, что те, кто совершают международные преступления, рано или поздно будут привлечены к уголовной ответственности. Что несмотря на то, что правосудие работает иногда очень медленно, оно все-таки работает и рано или поздно те, кто исполняет военные преступления, преступления против человечности, понесут ответственность. То есть, это четкий сигнал тем, кто сейчас в верхушке, и тем, кто выполняет их преступные приказы, что правосудие придет за ними рано или поздно», — заявил Илья Нузов

Несмотря на то, что в Беларуси репрессии сейчас только усиливаются, «в нашей работе надо быть оптимистами, надеяться, что это все войдет в доказательную базу будущих процессов, которые осудят этих людей».

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