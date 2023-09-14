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В Крыму снова прогремели взрывы: в небо поднялся столб дыма

  • 14.09.2023, 13:54
  • 3,726
В Крыму снова прогремели взрывы: в небо поднялся столб дыма

Инцидент произошел в районе села Приветное Кировского района.

В Крыму днем 14 сентября снова слышали взрывы. Инцидент произошел в районе села Приветное Кировского района.

«Уже час что-то взрывают», – сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» в 12:13 четверга. Он ссылается на информацию от местного жителя.

В небе было видно столб дыма. Что конкретно произошло, данных пока нет.

Авторы Telegram-канала отметили: перед этим местные незаконные «власти» предупреждали, что военные будут проводить «утилизацию боеприпасов» 14 сентября, однако в обнародованном оккупантами списке этот район указан не был.

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