В Крыму снова прогремели взрывы: в небо поднялся столб дыма 14.09.2023, 13:54

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Инцидент произошел в районе села Приветное Кировского района.

В Крыму днем 14 сентября снова слышали взрывы. Инцидент произошел в районе села Приветное Кировского района.

«Уже час что-то взрывают», – сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» в 12:13 четверга. Он ссылается на информацию от местного жителя.

В небе было видно столб дыма. Что конкретно произошло, данных пока нет.

Авторы Telegram-канала отметили: перед этим местные незаконные «власти» предупреждали, что военные будут проводить «утилизацию боеприпасов» 14 сентября, однако в обнародованном оккупантами списке этот район указан не был.

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