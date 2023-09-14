«Что можно сказать о пациенте за пять минут?» 2 14.09.2023, 14:18

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Станислав Соловей

Фото: tut.by

Белорусский врач рассказал, почему нарушаются нормативы на прием в поликлиниках.

В Беларуси появилась петиция к Минздраву с требованием решить проблему с невыполнением нормативов приема в поликлиниках. Ее авторы утверждают, что из-за нехватки времени на осмотр врачи не справляются с нагрузкой, из-за этого под кабинетами растут очереди. Врач Станислав Соловей в интервью Petitions.by поделился мнением, почему нормативы нарушаются и что с этим делать.

Станиславу Соловью 34 года. С 2016-го он работал в 3-й городской клинической больнице имени Клумова в Минске. Получил премию за научную деятельность за 2019 год.

Во время пандемии в Беларуси врач писал жалобы в управление здравоохранения и министерство, требуя справедливого начисления ковидных выплат. В 2020-м участвовал в цепях солидарности медиков и воскресных акциях, на которых его дважды арестовывали осенью того же года. Был членом независимого профсоюза медиков «Панацея». Собирал подписи среди коллег против приговора врачу Артему Сорокину — за «ноль промилле», принимал участие в выставке «Машына дыхае, а я — не». Выставку власти закрыли, а ее организаторов задержали и поместили в СИЗО.

После увольнения и побега из Беларуси переехал в Одессу, где работает и теперь.

«Врачи, перегруженные работой, быстрее устают и начинают пропускать важные детали»

По словам Станислава Соловья, по закону врач обязан отводить 15−20 минут на прием пациента, будь то консультация или диагностическое исследование. Однако этот норматив условный: в некоторых легких случаях можно справиться и за 5−7 минут, а в сложных, наоборот, осмотр растянется до 20−25.

Однако в белорусских реалиях заложенного в нормативах времени на прием всех пациентов обычно не хватает. Согласно исследованию независимых социологов, проведенному при поддержке независимого профсоюза медиков «Панацея» и ByMedSol, подавляющее большинство врачей (82%) принимают пациентов сверх нормы, причем более половины (54%) делают регулярно. Ситуация усугубляется в период всплеска респираторных заболеваний: тогда перерабатывать приходится всем медикам, вовлеченным в борьбу с эпидемией.

В итоге в среднем по нормативам в больницах врач должен принимать за смену 14 человек, а принимает 21. В поликлиниках ситуация не лучше: норма — 21 человек, а получается в среднем 28.

Если у пациента простой случай, сокращение времени на прием может и не повлиять на его лечение. Но, если требуется глубоко вникнуть в проблему, приходится поневоле выбирать между «быстро» и «качественно», объясняет Соловей.

— Паршивость ситуации заключается еще и в том, что врачи, перегруженные работой, быстрее устают и начинают пропускать важные детали, — рассказал врач, добавив, что последствия этого могут быть плачевными.

«Переработки врачей снижают качество медуслуг». Вышло исследование о ситуации в белорусской медицине (выводы неутешительные)

«С каждым месяцем ситуация все хуже»

Соловей согласился с тем, что сокращение среднего времени, отведенного на прием пациента, стало в Беларуси массовым явлением. По его мнению, главная причина этого — острая нехватка медицинского персонала.

— И с каждым месяцем ситуация становится все хуже. Массовый отток специалистов пытаются скрыть, но это хорошо просматривается по растущему рынку вакансий, — подчеркнул медик.

Вторая причина, по его словам, — загруженность докторов бюрократией, бессмысленной и вообще неврачебной работой.

К примеру, даже заболев обычной простудой, пациент обязан посетить врача как минимум дважды: чтобы открыть больничный и чтобы закрыть его. В то же время, если бы работодателям разрешили отпускать сотрудников поболеть несколько дней без каких-либо справок, это существенно разгрузило бы участковых врачей, считает Соловей.

Упомянул он и вынужденные хождения на дом к пациентам с температурой 37,5 и головной болью, вызовы скорой из-за подскочившего давления, а еще то, что на врачей свалили обязанности социальных работников: заставляют их заниматься воспитательной работой с асоциальными гражданами и проводить «ревизию бытовых предметов у недееспособных пациентов».

«Внедряют самые людоедские практики»

Если же врач проявит принципиальность и заявит, что будет работать только по утвержденным стандартам, на него начнут давить и как минимум не продлят контракт, причем уволят с «волчьим билетом» — без возможности трудоустройства в любом другом государственном и даже частном учреждении здравоохранения, говорит Станислав Соловей:

— Но проблемы для него начнутся намного раньше увольнения. Стоит помнить, что у администрации медучреждений всегда есть механизмы прямого финансового воздействия на неудобных медиков. Им сокращают премии и надбавки или вовсе их лишают, а выжить на голую ставку медику крайне тяжело.

Но самый действенный способ давления, по словам собеседника, — общественное порицание. Пациентов, которых доктор отказался принимать выше норматива, демонстративно «перевесят» на другого, еще более загруженного врача, и «революционер» очень быстро почувствует себя в коллективе изгоем.

— Поверьте, именно этим механизмом активно пользуются, внедряя самые людоедские практики, и он фактически безотказно работает, — говорит Соловей.

«Началом перемен станет момент, когда белорусские медики наконец начнут объединяться»

Легких путей для решения проблемы он не видит, а принимаемые чиновниками меры — увеличение приема в медвузы и планы по введению обязательной пятилетней отработки для врачей — считает и вовсе негативными для отечественной системы здравоохранения, потому что «хорошо лечить из-под палки невозможно».

— Возможно, началом перемен станет момент, когда белорусские медики наконец начнут объединяться и действовать сообща, вынуждая администрацию менять правила игры. Например, если все врачи в одной из поликлиник в один день заявят, что будут работать по графику и нормам, которые определены законом, это произведет эффект разорвавшейся бомбы. Но вряд ли всех их уволят. Увидев пример, к ним могут присоединиться медики соседней поликлиники, больницы. Причем абсолютно не требуется устраивать митинги или писать протестные воззвания. Достаточно просто начать работать, что называется, по закону, — резюмирует медик.

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