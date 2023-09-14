Нефтяной бизнес Пригожина неожиданно переписали на полицейского из Петербурга 1 14.09.2023, 14:26

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В телефонных книгах он записан как «Володя Опер».

Занимавшуюся добычей нефти в Сирии компанию главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина переписали на полицейского из Санкт-Петербурга.

Собственник компании «Велада» сменился 12 сентября, следует из данных «Контур.Фокус», на которые обратило внимание издание «Верстка». Новым владельцем нефтяного бизнеса Пригожина стал 27-летний Владимир Зленко.

По данным «Верстки», как минимум до 2021 года Зленко служил полицейским и получал зарплату в управлении МВД по Приморскому району Петербурга. В телефонных книгах других пользователей он записан как «Володя Опер» и «Владимир МВД». В чьих интересах он стал номинальным владельцем компании Пригожина, неизвестно.

«Велада» была учреждена в 2015 году, а в 2019-м она получила контракт на добычу нефти и газа в Сирии на месторождении площадью 2159 кв. км. О ее связи с Пригожиным писала «Новая газета».

Это первый известный факт смены собственника компании из бизнес-империи Пригожина. До этого их только ликвидировали. Так, например, в начале сентября заявление на ликвидацию подала компания «Пальмира», основным видом деятельности которой было строительство.

Глава ЧВК «Вагнер» погиб в авиакатастрофе: 23 августа его частный самолет разбился в Тверской области. Все десять человек, находившихся на борту, погибли. Согласно спискам Росавиации, среди пассажиров были сам Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин, а также другие командиры и наемники «Вагнера».

После смерти Пригожина между российскими спецслужбами развернулась борьба за активы его империи — бойцов ЧВК, фабрику троллей и операции в Африке. Поделить их между собой пытаются Служба внешней разведки (СВР) и разведка Минобороны — Главное управление Генштаба (ГРУ), писала The New York Times со ссылкой на западных чиновников, знакомых с данными разведки.

По их словам, СВР может отойти медиабизнес главы ЧВК — организации, занимающиеся пропагандой и дезинформацией за рубежом, тогда как наемнические операции скорее всего отойдут Минобороны и ГРУ.

При этом часть гражданских активов может достаться сыну Пригожина Павлу, говорит работавший на главу ЧВК «Вагнер» политтехнолог Максим Шугалей. Он напомнил, что перед смертью Пригожин перевел на него свои девелоперские компании в Петербурге.

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