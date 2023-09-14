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Известный бодибилдер и бывший десантник из Глубокого «оскорбил» Лукашенко

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  • 14.09.2023, 14:29
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Известный бодибилдер и бывший десантник из Глубокого «оскорбил» Лукашенко
Александр Шарабайко

Что решил «суд»?

В Глубоком известного бодибилдера и бывшего десантника Александра Шарабайко приговорили к 1,5 года колонии по статье об оскорблении Лукашенко. С учетом пребывания в СИЗО он проведет там 8 месяцев, пишет «Витебская весна».

Александра Шарабайко задержали 13 марта в Глубоком. Сначала его арестовали на 10 суток за комментарии в интернете, но потом предъявили обвинение по уголовной статье об оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК). До суда бодибилдер находился в Витебском СИЗО.

Процесс проходил 13−14 сентября в суде Глубокского района, несколько горожан пришли туда поддержать спортсмена. Судья Андрей Тарасевич, который и ранее уже выносил «политические» приговоры, назначил Шарабайко 1,5 года колонии общего режима — такой срок запрашивал и прокурор. С учетом времени, проведенного в СИЗО, бодибилдеру останется отбыть в заключении 8 месяцев.

Александр Шарабайко, которого называют Арни, — бодибилдер, бывший десантник. Он тренировал детей в глубокском ФОК, работал на стройке. Дважды подтвержденный кандидат в мастера спорта, участвовал в республиканских соревнованиях и помогал новичкам советами по тренировкам.

В отношении активиста уже инициировали административные дела. Еще в августе 2020 года его задержала милиция за то, что он включил песню < Виктора Цоя «Перемен» на площади. Чтобы забрать бодибилдера, приехали десять милиционеров на двух машинах. В тот раз Александр отсидел 5 суток. Потом его еще не раз задерживали за «участие в несанкционированных акциях», он получал штрафы, в том числе за БЧБ-флаг.

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