Удар ВСУ по «Триумфу» в Евпатории: появилось полное видео атаки 4 14.09.2023, 14:43

5,008

На кадрах слышно еще несколько мощных взрывов.

В Евпатории люди сняли на видео удар по российскому комплексу противовоздушной обороны «Триумф».

Сначала авторы видео снимали попытки захватчиков отбить атаку, затем прозвучал мощный взрыв, а в небо поднялся большой столб дыма. После этого на видео было слышно еще несколько мощных взрывов.

При этом в Министерстве обороны Российской Федерации утром заявляли, что «пресекли» атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 11 из них.

Напомним, сегодня рано утром жители Евпатории сообщили о громких взрывах. Оккупационные власти сказали, что город атаковали беспилотные летательные аппараты, они якобы сбили 11 дронов.

В сети заявили, что на обломках одного из беспилотных летательных аппаратов якобы увидели слова благодарности певице Ани Лорак.

Источник в Службе безопасности Украины сообщил, что военная контрразведка совместно с военно-морскими силами уничтожила комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов. Удары наносили дроны и ракеты «Нептун».

Позже появились фотографии российской системы противовоздушной обороны со спутника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».