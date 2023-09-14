закрыть
14 сентября 2023, четверг, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удар ВСУ по «Триумфу» в Евпатории: появилось полное видео атаки

4
  • 14.09.2023, 14:43
  • 5,008
Удар ВСУ по «Триумфу» в Евпатории: появилось полное видео атаки

На кадрах слышно еще несколько мощных взрывов.

В Евпатории люди сняли на видео удар по российскому комплексу противовоздушной обороны «Триумф».

Сначала авторы видео снимали попытки захватчиков отбить атаку, затем прозвучал мощный взрыв, а в небо поднялся большой столб дыма. После этого на видео было слышно еще несколько мощных взрывов.

При этом в Министерстве обороны Российской Федерации утром заявляли, что «пресекли» атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 11 из них.

Напомним, сегодня рано утром жители Евпатории сообщили о громких взрывах. Оккупационные власти сказали, что город атаковали беспилотные летательные аппараты, они якобы сбили 11 дронов.

В сети заявили, что на обломках одного из беспилотных летательных аппаратов якобы увидели слова благодарности певице Ани Лорак.

Источник в Службе безопасности Украины сообщил, что военная контрразведка совместно с военно-морскими силами уничтожила комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов. Удары наносили дроны и ракеты «Нептун».

Позже появились фотографии российской системы противовоздушной обороны со спутника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников