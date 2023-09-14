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Telegram-канал: Лукашенко просил о встрече с Путиным после смерти Пригожина

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  • 14.09.2023, 14:44
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Telegram-канал: Лукашенко просил о встрече с Путиным после смерти Пригожина

Но получил отмашку только сейчас.

Лукашенко просил о встрече с Путиным после смерти главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает источник близкого к российским силовикам Telegram-канала ВЧК-ОГПУ.

«Визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным.

Белорусская сторона запросила встречу сразу же после инцидента с самолетом Пригожина, но получила «отмашку» только сейчас», — пишет Telegram-канал.

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