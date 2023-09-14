Telegram-канал: Лукашенко просил о встрече с Путиным после смерти Пригожина

Telegram-канал: Лукашенко просил о встрече с Путиным после смерти Пригожина10
- 14.09.2023, 14:44
- 6,498
Но получил отмашку только сейчас.
Лукашенко просил о встрече с Путиным после смерти главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает источник близкого к российским силовикам Telegram-канала ВЧК-ОГПУ.
«Визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным.
Белорусская сторона запросила встречу сразу же после инцидента с самолетом Пригожина, но получила «отмашку» только сейчас», — пишет Telegram-канал.