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Кремль приказал госСМИ молчать о мобилизации

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  • 14.09.2023, 14:58
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Кремль приказал госСМИ молчать о мобилизации

Вместо этого они рассказывают о контрактниках и добровольцах.

Провластные СМИ получили указание избегать публикаций о новой волне мобилизации в России. Такое распоряжение сделала администрация президента, пишет «Медуза».

Несколько сотрудников госСМИ сообщили, что запрет распространяется даже на комментарии представителей властей, которые выступают с опровержением слухов о мобилизации. Так, в «стоп-лист» попал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который неоднократно высказывался на эту тему и предрекал России «большую войну» во время принятия закона о повышении призывного возраста.

Работник одного из провластных таблоидов отметил, что публикации с комментариями о мобилизации набирают большое количество просмотров, поскольку люди видят в них вполне определенные сигналы. «Как у нас [в России] считается — если власти что-то опровергают, значит, точно будет», — пояснил он.

Источник, близкий к администрации Путин, заявил изданию, что само упоминание мобилизации «очень тревожит общество»: «Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше».

По его словам, подобные стрессы представляют особую опасность в преддверии президентских выборов, поскольку могут «перерасти в протестные настроения». «Такие [люди] будут голосовать против [Путина] или не пойдут на выборы», — отметил собеседник, добавив, что это напрямую противоречит задачам политического блока администрации президента, который намерен обеспечить Путину рекордные показатели на выборах 2024 года.

Вместо новостей о мобилизации от пропагандистов потребовали сделать акцент на публикациях, касающихся набора контрактников, который якобы идет очень успешно. При этом близкие к Кремлю собеседники оговорились, что ничего не знают о том, будет ли новая волна призыва в принципе.

В конце марта регионам поручили массово набирать в армию контрактников и добровольцев, спустив разнарядки в общей сложности на 400 тысяч человек. К сентябрю план удалось выполнить на 67%. В частности, о том, что на контракт принято около 280 тысяч человек, ранее отчитался замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

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