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Белоруску развели на 74 тысячи рублей с помощью «рекламы» от «Белоруснефти» и «Беларуськалия»

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  • 14.09.2023, 15:11
  • 1,892
Белоруску развели на 74 тысячи рублей с помощью «рекламы» от «Белоруснефти» и «Беларуськалия»

Женщина хотела заработать, участвуя в инвестиционных программах.

50-летняя жительница Гомеля потеряла все свои накопления, а также деньги, занятые у знакомых и взятые в банке в качестве кредита. Женщина хотела заработать, участвуя в инвестиционных программах.

В реальности она стала жертвой мошенников. Гомельчанка увидела в интернете рекламу инвестиций от «Белоруснефти» и «Беларуськалия». В рекламном сообщении утверждалось, что можно заработать, если открыть и пополнить счет на бирже. Заполнила анкету, с ней связался «специалист», который убедил ее установить на телефон приложение удаленного доступа.

«В итоге за два с небольшим месяца такой «работы» жертва потратила свои сбережения, а также деньги, взятые взаймы у знакомых, и еще оформила три кредита», — сообщают в телеграм-канале МВД Беларуси.

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