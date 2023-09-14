Белоруску развели на 74 тысячи рублей с помощью «рекламы» от «Белоруснефти» и «Беларуськалия» 7 14.09.2023, 15:11

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Женщина хотела заработать, участвуя в инвестиционных программах.

50-летняя жительница Гомеля потеряла все свои накопления, а также деньги, занятые у знакомых и взятые в банке в качестве кредита. Женщина хотела заработать, участвуя в инвестиционных программах.

В реальности она стала жертвой мошенников. Гомельчанка увидела в интернете рекламу инвестиций от «Белоруснефти» и «Беларуськалия». В рекламном сообщении утверждалось, что можно заработать, если открыть и пополнить счет на бирже. Заполнила анкету, с ней связался «специалист», который убедил ее установить на телефон приложение удаленного доступа.

«В итоге за два с небольшим месяца такой «работы» жертва потратила свои сбережения, а также деньги, взятые взаймы у знакомых, и еще оформила три кредита», — сообщают в телеграм-канале МВД Беларуси.

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