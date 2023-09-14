У Пескова пропало 18 сребреников 7 14.09.2023, 15:21

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Пресс-секретарь Кремля странно оговорился, обличая выступивших против войны бизнесменов.

Российские предприниматели, выступающие с антивоенными высказываниями и добивающиеся за счет них снятия санкций, являются «предателями», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели», — сказал Песков (цитата по «Медузе»).

«Мы не знаем, почему Песков использовал такое выражение. Более известно выражение «Тридцать сребреников» — именно столько, согласно Новому завету, Иуда получил за предательство Иисуса Христа», — отмечает издание.

В конце июля Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который с самого начала вторжения в Украину критиковал власти России за развязанную войну. По словам Тинькова, в частных разговорах с ним многие бизнесмены были с ним солидарны. Среди них он назвал основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко, миллиардера Сергея Галицкого и «партнеров» Романа Абрамовича.

Также войну в Украине раскритиковали бизнесмены Михаил Ходорковский, Андрей Бородин и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Последнему его критика войны не помогла — ЕС отказался снимать с него санкции.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, связал антивоенные высказывания Воложа с тем, что он был «вынужден делать определенные заявления», чтобы поддерживать комфортный уровень жизни в Израиле. При этом Путин подчеркнул, что подобные заявления Кремль «особенно не задевают».

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