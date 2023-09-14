СМИ показали спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по «Триумфу» в Евпатории 14.09.2023, 15:42

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Фото подтверждают успешность украинской атаки.

Появились спутниковые снимки, которые подтверждают украинский удар по российским позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией.

Фото опубликовала «Радио Свобода».

Спутниковые снимки были сделаны утром в четверг, 14 сентября. СМИ утверждает, что эти фото подтверждают украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией.

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.

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