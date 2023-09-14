закрыть
14 сентября 2023, четверг, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ показали спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по «Триумфу» в Евпатории

  • 14.09.2023, 15:42
  • 1,092
СМИ показали спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по «Триумфу» в Евпатории

Фото подтверждают успешность украинской атаки.

Появились спутниковые снимки, которые подтверждают украинский удар по российским позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией.

Фото опубликовала «Радио Свобода».

Спутниковые снимки были сделаны утром в четверг, 14 сентября. СМИ утверждает, что эти фото подтверждают украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией.

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников