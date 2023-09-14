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Белорус на велосипеде хотел обмануть литовских таможенников

  • 14.09.2023, 15:55
  • 2,690
Белорус на велосипеде хотел обмануть литовских таможенников

В итоге он лишился транспортного средства.

Беларус пытался провезти в Литву сигареты в колесах велосипеда, но лишился и товара, и транспортного средства, сообщает таможня Литвы.

Мужчина пересекал границу в пункте пропуска «Райгардас» в среду, 13 сентября. Он заявил таможенникам, что ему нечего декларировать, но они проверили его велосипед. В колесах нашли сигареты Minsk Capital.

Начат административный процесс. Статья предусматривает штраф, конфискацию сигарет и велосипеда.

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