Белорус на велосипеде хотел обмануть литовских таможенников
- 14.09.2023, 15:55
- 2,690
В итоге он лишился транспортного средства.
Беларус пытался провезти в Литву сигареты в колесах велосипеда, но лишился и товара, и транспортного средства, сообщает таможня Литвы.
Мужчина пересекал границу в пункте пропуска «Райгардас» в среду, 13 сентября. Он заявил таможенникам, что ему нечего декларировать, но они проверили его велосипед. В колесах нашли сигареты Minsk Capital.
Начат административный процесс. Статья предусматривает штраф, конфискацию сигарет и велосипеда.