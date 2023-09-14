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«У России есть шанс отказаться и вернуть Крым обратно»

  • 14.09.2023, 16:01
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«У России есть шанс отказаться и вернуть Крым обратно»

Российская ПВО не справляется с поставленными задачами.

Российский журналист Сергей Асланян прокомментировал ночную атаку ВСУ под Евпаторией.

— Мы видим, что радиус поражения, куда дотягивается теперь уже коварная рука Киева, становится угрожающим для Черноморского флота. До этого по Севастополю ничего подобного не было, — говорит журналист в эфире Ходорковский Live. — По официальным данным, это была воздушная атака, то есть это отработала авиация ВСУ, имея на своем вооружения ракеты такого поразительного радиуса действия.

Понятно, что это тот самый подарок НАТО — те самые британские ракеты, которые то ли на 100 км летят, то ли на 200. А на самом деле на 500. И, ой, кажется, даже еще больше. Три ракеты попали в цель, семь — были сбиты. И это совершенно прекрасно говорит о том, что ПВО не справляется с поставленными задачами: не бывает так, что ПВО работает отлично, но тем не менее объект поражен. Там либо 100%, либо ты проиграл.

Журналист также ответил на вопрос, является ли эта атака предвестником скорого наступления Украины на Крым. Асланян считает, что Крым неизбежно вернется в состав Украины.

— Украина до последнего, зная, что это ее территория, очень не хотела приносить на эту землю серьезных разрушений, тем более губить людей. Понятно, что на данный момент она как раз и разминается на инфраструктурных объектах Министерства обороны.

То, что Крым вернется, — это понятно. Теперь уже видно, что Россия не собирается оттуда отступать, то есть пока не дожали, но сейчас на обдумыванию штабу пришла мысль: не хотите ли вы добровольно убраться? И для этого как раз и уничтожается инфраструктура черноморского флота — чтобы в Крыму особенно чего не ловили.

Ничего нового не произойдет: Украина вернет себе Крым, вопрос, насколько серьезным военным методом. Сейчас уже видно, что военным методом гораздо проще, чем политическим. У России есть шанс отказаться и вернуть Крым обратно. Иначе будут разбиты.

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