закрыть
14 сентября 2023, четверг, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ обманули россиян, заманив в ловушку на фронте

  • 14.09.2023, 17:09
  • 5,780
ВСУ обманули россиян, заманив в ловушку на фронте

Появилось фото последствий.

Украина опять заманила россиян в ловушку, на которую оккупанты клюнули и потратили боеприпас на уничтожения муляжа радара «П-18». Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на информацию металлургической компании «Метинвест», инженеры которые изготавливают муляжи для фронта в больших количествах.

На странице компании в социальной сети Facebook отмечено, что российские оккупанты купились на муляж радара «П-18 Малахит», изготовленный на предприятиях «Метинвеста». Россияне не смогли отличить макет от настоящей радиолокационной станции и потратили дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения поделки из фанеры и металла. Накануне в некоторых источниках OSINT появилась информация, что россияне уничтожили украинскую РЛС «Р-18» крылатой ракетой.

Свидетельства поражения макета на фото после российского удара были сегодня опубликованы в Сети. В настоящее время на фронте находится более 250 макетов военной техники. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип