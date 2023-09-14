ВСУ обманули россиян, заманив в ловушку на фронте 14.09.2023, 17:09

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Появилось фото последствий.

Украина опять заманила россиян в ловушку, на которую оккупанты клюнули и потратили боеприпас на уничтожения муляжа радара «П-18». Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на информацию металлургической компании «Метинвест», инженеры которые изготавливают муляжи для фронта в больших количествах.

На странице компании в социальной сети Facebook отмечено, что российские оккупанты купились на муляж радара «П-18 Малахит», изготовленный на предприятиях «Метинвеста». Россияне не смогли отличить макет от настоящей радиолокационной станции и потратили дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения поделки из фанеры и металла. Накануне в некоторых источниках OSINT появилась информация, что россияне уничтожили украинскую РЛС «Р-18» крылатой ракетой.

Свидетельства поражения макета на фото после российского удара были сегодня опубликованы в Сети. В настоящее время на фронте находится более 250 макетов военной техники.

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