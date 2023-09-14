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В Минске побит температурный рекорд 68-летней давности

  • 14.09.2023, 16:51
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В Минске побит температурный рекорд 68-летней давности

В других городах Беларуси также зафиксирована аномальная погода.

24 температурных рекорда перекрыто и два повторено днем 13 сентября на метеостанциях страны, свидетельствует проведенный BPN сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Минске на 1,6 градуса превышен рекорд 68-летней давности — 27,4 градуса тепла против 25,8. Максимумы того же 1955 года обновлены в Барановичах (27,2 против 26,6), Вилейке (26,8 против 26,6), Волковыске (28,5 против 27,2), Лиде (28,5 против 26,7), Новогрудке (26,2 против 25,6), Пружанах (29,2 против 26,6), Шарковщине (26,1 против 24,8), повторены — в Верхнедвинске (25,1) и Лепеле (25,6).

Самый старый экстремум дня пал в Слуцке — 26,6 против 26,3 градуса в 1937 году.

Рекорд 76-летней давности перекрыт в Гродно (28,5 против 27,9), 72-летней — в Бресте (29,2 против 28,1). Брест оказался самым жарким местом в стране. До повторения абсолютного рекорда дня за весь период метеонаблюдений не хватило 0,8 градуса (30 в Мозыре 29 лет назад).

С 1994 года держались экстремумы дня в Высоком (28,9 против 26,1), Ганцевичах (26,9 против 26,8), Ивацевичах (27,7 против 26,6), с 1997-го — в Лынтупах (26,6 против 23,4), с 2012-го — в Березинском заповеднике (26,1 против 25), Докшицах (26,9 против 25,5), Полоцке (25,7 против 25,2).

Остальным обновленным рекордам менее 10 лет: в Березино (26,1 против 25), Воложине (26,7 против 25), Нарочи (26,7 против 23,7), Ошмянах (26,6 против 23,9), Столбцах (26,8 против 25,2) — девять лет, в Пинске (28,9 против 27,9) — семь.

14 сентября холодный фронт оттеснил жаркий воздух на юго-восток, где на максимуме Белгидромет прогнозирует до 27 градусов.

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