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Облава на новополоцком «Полимире»: задержанным суммарно назначили 120 суток ареста

  • 14.09.2023, 17:18
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Облава на новополоцком «Полимире»: задержанным суммарно назначили 120 суток ареста

На заводе произошла зачистка.

В результате облавы силовиков на новополоцкий завод «Полимир» восемь человек были арестованы. Об этом сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Силовики с автозаком посетили проектно-конструкторскую службу завода 6 сентября. В банке судебных решений появились постановления на восьмерых новополочан, задержанных в тот день, но в разное время: в 10.00, 13.00, 14.30, 16.00, 17.10, 17.25, 18.40.

Все восемь задержанных были осуждены на следующий день на 15 суток ареста каждый за подписки в соцсетях на «неправильные» медиа. В общей сложности судья Зинаида Болоботова назначила им 120 суток заключения.

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