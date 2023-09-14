Герой Украины Степан Хмара: В начале вторжения РФ нужно было нанести удар по всем военным базам в Беларуси 6 14.09.2023, 17:37

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Степан Хмара

С украинской помощью можно было бы сбросить режим Лукашенко.

Украине нужно было после полномасштабного вторжения РФ ударить по военным базам в Беларуси. Такое мнение высказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону бывший советский политзаключенный, борец за независимость Украины, народный депутат трех созывов, Герой Украины Степан Хмара.

«Мы упустили возможность нанести удар по Беларуси. Надо было нанести удар по Беларуси, по всем военным базам. Это все – российские базы. Нанести удары по перерабатывающему заводу, снабжающемуся нефтепродуктами россиян», – сказал он.

По словам Хмары, с украинской помощью можно было бы сбросить режим Александра Лукашенко.

«У нас две единицы серьезных белорусов воюют. Они заходят в Беларусь с нашей помощью, оккупируют – и все. Чего ждать? В этот чиряк запустить этот клин – и начинается... Тогда мы освободились бы от необходимости держать на северном фронте часть наших сил. [...] И в Приднестровье нужно было зайти. Есть еще огромные запасы оружия, которые можно было использовать. А чего ждать? Потому что Путин нападет? Я иронизирую… Конечно, нужно было занять», – сказал он.

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