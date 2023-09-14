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США ввели санкции против «АвтоВАЗа»

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  • 14.09.2023, 17:45
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США ввели санкции против «АвтоВАЗа»

А также троих участников рейтинга Forbes и десятков иностранных компаний.

США расширили санкции против компаний и частных лиц из России. Под ограничения попали более 20 человек и десятки компаний: «АвтоВАЗ», «Москвич», Росавтодор, НПО «Сатурн», банк «Ак Барс» и другие, пишет The Moscow Times.

Также фигурантами санкционного списка стали «Русская медная компания» и ее основатель, миллиардер Игорь Алтушкин. Помимо него в «черный список» минфина США попали еще два участника рейтинга Forbes — президент «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов вместе с самой компанией и глава УГМК Андрей Бокарев.

Под санкции также попали 150 иностранных юрлиц и физлиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий. В черных списках оказались финские компании Siberica и Luminor, а также члены их руководства, которые являются гражданами Франции и Эстонии. США считают, что они экспортировали российским компаниям, камеры для беспилотников, оптические фильтры, литиевые батареи и другую электронику. Под санкции попали также турецкие Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi.

Под санкциями оказались несколько горнодобывающих компаний, связанных с деятельностью в Арктике. Среди них — «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат», «Северная алмазная компания», «АГД Даймондс» и другие. Ранее источник Associated Press сообщал, что одной из целей нового санкционного пакета является остановка развития российского энергетического сектора.

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