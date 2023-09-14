Байден назначит спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины 14.09.2023, 18:08

Назван кандидат на этот пост.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назначит бывшего министра торговли Пенни Прицкер специальным представителем по вопросам восстановления экономики Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что новая должность свидетельствует о том, что администрация Байдена обеспокоена долгосрочным экономическим выживанием Украины, несмотря на продолжающуюся войну с Россией.

В своем заявлении Байден отметил, что Прицкер «будет направлять усилия США по восстановлению украинской экономики», работая с правительством Украины, союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором.

По словам одного из высокопоставленных представителей администрации, который говорил на условиях анонимности, поскольку назначение еще не было официальным, 64-летняя Прицкер будет поощрять инвестиционные стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные инвестиции из других стран.

В ближайшие недели она планирует посетить Украину, чтобы оценить состояние ее экономики и встретиться с политическими и деловыми лидерами.

Белый дом объявит о назначении Прицкер в четверг. Она будет работать в Госдепартаменте, подчиняясь госсекретарю Энтони Блинкену.

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