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В Витебске еще одна «девушка-кошка» взобралась на чужое авто для фотосессии

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  • 14.09.2023, 18:13
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В Витебске еще одна «девушка-кошка» взобралась на чужое авто для фотосессии
иллюстративное фото

Видеофакт.

История с фотосессией на редком раритетном автомобиле DeSoto в центре Минска получилась резонансной. Владелец ничего не знал о происходящем с его авто, а после съемок на капоте появилась большая вмятина, пишет abw.by.

Из-за маски на лице и характерных поз участницу фотосессии окрестили «девушкой-кошкой». Владелец авто через соцсети просил помочь найти ее, написал заявление в милицию. А вскоре она сама объявилась, рассказала, что сожалеет о случившемся, мол, думала, что авто бесхозное.

Не прошло и недели после той истории, как свою «девушку-кошку» обнаружили в Витебске. Правда, эту заинтересовал обычный серийный автомобиль BMW во дворе жилого дома. Утром владелец нашла на своей машине следы и решила выяснить, что же произошло. Как выяснилось, на авто также состоялась фотосессия, это зафиксировали камеры. Видео появилось на странице в инстраграм «ЧП Витебск»:

В этом случае девушка также решила взобраться на чужое авто. Благо речи о повреждениях не идет, но следы остались. «Может, кто-то знает этих барышень, будем рады любой информации. Уехали на такси, «номера» не видно», – обращаются в паблике к очевидцам.

«Господи, да что же вы на чужие машины лезете?! Купите себе и хоть прыгайте на ней», – эмоционально отмечают в комментариях.

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