В Наровле трое выпускников устроили акцию протеста 2 14.09.2023, 18:55

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Они не встали во время исполнения лукашенковского гимна.

В одном из учебных заведений Наровли во время выпускного вечера произошло «злостное нарушение» общественного порядка — трое молодых людей не встали при исполнении государственного гимна. На них составили протокол, а суд вынес решение — однако его результаты правозащитникам неизвестны, сообщает «Гомельская вясна».

На выпускном вечере Максим Головацкий и его друзья остались сидеть, когда остальные выпускники встали во время исполнения государственного гимна. Это заметили, и силовики составили на молодых людей протоколы за «злостное нарушение правопорядка».

2 августа 2023 года в суде Наровлянского района было рассмотрено административное дело 25-летнего Максима Головацкого по статье 24.54 КоАП «Незаконные действия в отношении государственных символов». Известно, что его друзья также были привлечены к административной ответственности. Решение суда пока неизвестно, как и результаты решений по его друзьям.

Это стандартная практика в Беларуси. Статья 24.54 (Незаконные действия по отношению к государственным символам Республики Беларусь) КоАП предусматривает ответственность за «нарушение установленных законодательством требований к исполнению Государственного гимна Республики Беларусь» — до 30 базовых величин (1110 рублей. — Прим. ред.).

Например, только в один день, 27 февраля этого года, девушка не встала при исполнении гимна на международном турнире по кикбоксингу в Минске — она получила штраф в 1 базовую величину (37 рублей). В этот же день, но уже в Гродно, другая девушка осталась сидеть во время исполнения гимна во время хоккейного матча — она получила штраф в 15 базовых величин (555 рублей).

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