закрыть
14 сентября 2023, четверг, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Наровле трое выпускников устроили акцию протеста

2
  • 14.09.2023, 18:55
  • 3,514
В Наровле трое выпускников устроили акцию протеста

Они не встали во время исполнения лукашенковского гимна.

В одном из учебных заведений Наровли во время выпускного вечера произошло «злостное нарушение» общественного порядка — трое молодых людей не встали при исполнении государственного гимна. На них составили протокол, а суд вынес решение — однако его результаты правозащитникам неизвестны, сообщает «Гомельская вясна».

На выпускном вечере Максим Головацкий и его друзья остались сидеть, когда остальные выпускники встали во время исполнения государственного гимна. Это заметили, и силовики составили на молодых людей протоколы за «злостное нарушение правопорядка».

2 августа 2023 года в суде Наровлянского района было рассмотрено административное дело 25-летнего Максима Головацкого по статье 24.54 КоАП «Незаконные действия в отношении государственных символов». Известно, что его друзья также были привлечены к административной ответственности. Решение суда пока неизвестно, как и результаты решений по его друзьям.

Это стандартная практика в Беларуси. Статья 24.54 (Незаконные действия по отношению к государственным символам Республики Беларусь) КоАП предусматривает ответственность за «нарушение установленных законодательством требований к исполнению Государственного гимна Республики Беларусь» — до 30 базовых величин (1110 рублей. — Прим. ред.).

Например, только в один день, 27 февраля этого года, девушка не встала при исполнении гимна на международном турнире по кикбоксингу в Минске — она получила штраф в 1 базовую величину (37 рублей). В этот же день, но уже в Гродно, другая девушка осталась сидеть во время исполнения гимна во время хоккейного матча — она получила штраф в 15 базовых величин (555 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип