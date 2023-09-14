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В Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Попов

  • 14.09.2023, 19:12
  • 1,324
В Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Попов

Это уже второй ликвидированный командир этого подразделения.

В Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов. Это уже второй командир этого подразделения, которого уничтожили Силы обороны за период с 24.02.2023.

Об этом пишет оппозиционное российское издание «Медиазона».

Сначала о ликвидации Попова сообщил российский военный пропагандист Егор Гузенко, автор телеграм-канала «Тринадцатый». Позднее стихотворения памяти Попова были опубликованы в группе «С любых высот, в любой ад! Гвардия 11 одшбр» в российской соцсети «ВКонтакте».

«Медиазона» проанализировала утечки из российских баз данных. Издание выяснило, что Василию Попову было 38 лет. Командиром 247-го полка его назначили недавно. Еще в августе подразделением руководил Петр Попов, которого отстранили от должности после публичного скандала из-за высоких боевых потерь подразделения.

Это уже второй командир подразделения, ликвидированный во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первый — гвардии полковник Константин Зизевский — был ликвидирован 26 февраля 2022 года.

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