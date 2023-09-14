Роналдо покрестился в 46 лет 14.09.2023, 19:24

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Двукратный чемпион мира рассказал, что христианская вера всегда была фундаментальной частью его жизни.

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо в 46 лет прошел обряд крещения. Об этом он сообщил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Это произошло в мадридской церкви Сан-Хосе.

«Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни с детства, хотя я еще не крестился. С этим таинством я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье — новым, более осознанным, более глубоким. Большое спасибо церкви Сан-Хосе, отцу Дому Освальдо и дорогим крестным родителям Амилкару и Малу», — написал Роналдо.

Роналдо является чемпионом мира 1994 и 2002 годов, серебряным призером чемпионата мира (1998), двукратным победителем Кубка Америки и обладателем Кубка конфедераций (1997).

Сейчас он владеет испанским клубом «Вальядолид» и бразильским «Крузейро».

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