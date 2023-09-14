«Потерять жилье очень обидно, но свобода дороже» 1 14.09.2023, 19:31

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Белорусы о том, как у них сорвались сделки по продаже имущества из-за указа Лукашенко.

С 7 сентября в Беларуси вступил в силу указ Александра Лукашенко, по которому в консульствах за рубежом нельзя будет получить паспорт, а по оформленным за границей доверенностям в Беларуси нельзя оформить сделки. Из-за этого некоторые белорусы не смогли продать жилье или автомобили. Наши соотечественники рассказали «Зеркалу», как у них сорвались сделки и что они намерены делать дальше.

«Покупатели попросили вернуть им залог»

Вадим (имена героев статьи изменены) почти два года назад уехал из Беларуси в Литву. На родине у него остались двухкомнатная квартира с незавершенным ремонтом, а также мотоцикл. Доверенность на распоряжение имуществом на родине он не оформлял — надеялся, что через полгода-год вернется домой. Но его намерения не осуществились. Собеседник говорит, что на это повлияли новости о том, как силовики продолжают задерживать людей «за всякую ерунду». Белорус решил, что возвращение он отложит до момента, «когда ментам и судам дадут команду перестать „душить“ людей».

В прошлом году мужчина оформил у литовского нотариуса генеральную доверенность на своего родственника, который живет в Минске.

— Я решил продать байк. Чего он будет там стоять? Сделать это удалось летом прошлого года. А в двушку за небольшую аренду и коммуналку пустил жить знакомую супружескую пару, — рассказал мужчина.

— Я думал, что делать с недвижимостью, но подсказку мне дали мои квартиранты. Они намеревались обзавестись своим жильем, потому что ожидали пополнение, им понравилась моя квартира, они спросили, не планирую ли я ее продавать. Я долго думал, советовался с друзьями, родственниками, а потом решил, что продам. Вырученные деньги вкладывать в покупку жилья в Европе не хотел, думал, что лучше поднакоплю еще средств, когда можно будет, то вернусь в Беларусь и куплю другую квартиру.

Летом Вадим договорился с покупателями, что сумму за приобретаемое жилье они внесут несколькими частями. Они хотели взять кредит в банке, им также собирались помочь родственники. Вадим получил от пары залог в несколько тысяч долларов, после он начал собирать документы для выписки его из квартиры.

— Квартиранты не хотели терять время и начали доделывать ремонт в квартире, они хотели успеть все привести в порядок к рождению малыша. Мы надеялись, что к осени меня выпишут, тогда оформим сделку купли-продажи. Но тут появляется новый указ Лукашенко, из-за которого все сорвалось.

Вадим говорит, что первые пару дней после появления указа стороны «находились в шоке», но больше переживали покупатели, ведь они уже вложили значительную сумму в ремонт жилья.

— Через несколько дней квартиранты сообщили, что, скорее всего, с покупкой ничего не получится, поэтому они будут подыскивать себе квартиры по объявлению. Попросили вернуть им залог, а про компенсацию суммы, потраченной на ремонт, пока ничего не говорили.

На вопрос о том, что Вадим собирается предпринимать дальше, он ответил коротко: «Смотреть, как будут разворачиваться события, и ждать». А вот возвращаться в Беларусь для оформления новой доверенности он не хочет, даже несмотря на то, что на уличные протесты он не выходил, а силовики им раньше не интересовались.

«Риелтор настойчиво убеждала приехать в Беларусь»

У минчанина Сергея в Минске осталась квартира в доме-сталинке, в которую он «вкладывал душу и с любовью приводил в порядок». Когда мужчина уезжал в Польшу, то не думал оформлять доверенность на продажу своего имущества. Говорит, был уверен, что будет периодически приезжать домой. Однако по прошествии времени Сергей понял, что риски быть задержанным в Беларуси все же перевешивают, поэтому жилье стоит продать.

— В Польше у нотариуса я сделал доверенность и переправил ее в Беларусь. Квартиру выставили на продажу. Через два месяца, когда цену на нее чуть снизили, на просмотр пошли потенциальные покупатели, которые готовы были купить квартиру даже без торга. Нашелся человек, который предложил хорошую цену, мы договорились оформить сделку, — рассказал Сергей.

До подписания договора купли-продажи оставалось сделать формальности, связанные с военкоматом и выпиской из жилья. Покупателю так понравилась квартира, что она готова была ждать и полгода. Однако оформить сделку не успели, появился новый указ. Сейчас процесс продажи поставили на паузу, хотя залог за квартиру покупатель не забирает.

— Первые дни после вступления в силу указа риелтор активно мне звонила, предлагала какие-то варианты, чтобы завершить продажу. Например, говорила, чтобы я записался в наше консульство, надеялась, что там мне все же оформят доверенность. Потом так вкрадчиво и осторожно заходила, мол, вы же не под международной защитой, можете приехать в Беларусь, не бойтесь, на границе людей просто опрашивают и отпускают. А в последнюю неделю от нее ничего не слышно.

Пока ехать в Беларусь Сергей не хочет, на нем нет «уголовки», его не преследовали, но он считает, что, «даже если риск быть задержанным всего 2%, он все равно есть». Может быть, минчанин рассмотрит возможность возвращения в страну позже.

— Я советовался с родителями, что делать в теперешней ситуации. Они тоже говорят, что мне не стоит приезжать в Беларусь, потому что свобода дороже. Причем никто из моих знакомых, которые в таком же положении, не собирается никуда ехать. Но, конечно, потерять жилье очень обидно.

Сейчас квартира Сергея пустует. Он решил, что если никаких адекватных решений для продажи жилья в стране не появится, то будет сдавать в аренду недвижимость.

«Квартира — дочери, машина — брату»

Василий уехал из Беларуси в феврале прошлого года после начала войны в Украине. На родине у него остались супруга и дочь.

— Жена планировала приехать ко мне чуть позже, а перед этим мы хотели продать свое имущество — квартиру и автомобиль. На новом месте жительства думали купить недвижимость, но указ про паспорта и доверенность не дал это сделать, — рассказал мужчина.

Собеседник рассказал, что квартира находится в совместной собственности супругов. Чтобы продать ее, Василий должен приехать сам или оформить доверенность в Беларуси. С дорогим авто ситуация похожая, так как оно оформлено на мужчину.

— Теперь решили, что квартиру продавать не будем, там будет жить дочь. Тем более она там прописана. Машину я отдам пользоваться своему брату, будет ездить на ней без переоформления. Конечно, можно было бы продать ее какому-нибудь человеку без переоформления, но это чревато разными последствиями. Считаю, что с родным человеком в этом плане иметь дело безопаснее.

Василий не исключает такого развития событий в Беларуси, при которых имущество уехавших людей по приказу властей начнут изымать (уточним, что официально со стороны чиновников о подобных намерениях не объявлялось). Однако Василий не хочет возвращаться на родину, чтобы оформить документы, мол, что будет, то будет.

— Кстати, мой знакомый в феврале летал в Беларусь для того, чтобы закрыть вопросы с документами. Он очень рисковал, поэтому старался сделать все очень быстро, справился за неделю и благополучно улетел. Сначала я тоже думал поехать в Беларусь, а потом читаю на «Зеркале», что то одного на границе задержали, то второго. Причем это происходит как-то случайно, как лотерея, а я не люблю играть в нее.

Мужчина относится к происходящему без эмоций, говорит, что раз на ситуацию он повлиять не может, то будет просто ждать.

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