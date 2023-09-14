Табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в Беларуси

Табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в Беларуси1
- 14.09.2023, 19:36
Компания также продала бизнес в РФ.
Табачный гигант British American Tobacco окончательно продал свой бизнес в России и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании.
«В дополнение к нашему объявлению от 7 сентября 2023 года мы завершили продажу наших российских и белорусских предприяти»", - говорится в сообщении.
Компания отметила, что продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений.
Второй по величине в мире производитель табачной продукции. Штаб-квартира корпорации находится в Лондоне. В портфель компании входят такие бренды, как Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike и другие.
На прошлой неделе British American Tobacco заявила, что продаст свои российские и белорусские предприятия консорциуму во главе с российской командой менеджеров, завершив 18-месячный процесс.
Компания BAT, которая контролировала чуть менее 25% российского табачного рынка, заявила, что теперь официально согласилась продать бизнес в соответствии с местными и международными законами.
«После завершения BAT больше не будет присутствовать в России или Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продаж на этих рынках», - заявили в компании, добавив, что ожидают завершения сделки в течение следующего месяца.