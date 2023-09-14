Украинские пограничники из минометов и дронов атаковали позиции россиян под Бахмутом
- 14.09.2023, 19:50
Видеофакт.
Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Бахмутском направлении и атаковали их с помощью дронов, а также минометов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«От обильных «гранатных ливней» страдают оккупанты на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.
Пограничники нанесли по опорному пункту противника «комбинированный» удар, совместив работу БпЛА-бомбардировщиков и минометов.
«Поэтому после сброса гранат с воздуха «черви» в панике бросились к своей «норе», где их и добили обстрелом из миномета. Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя российскими наемниками», - добавили в ГПСУ.
Отмечается, что после «прилета» захватчики по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но так ее и не дождались.