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Украинские пограничники из минометов и дронов атаковали позиции россиян под Бахмутом

  • 14.09.2023, 19:50
Украинские пограничники из минометов и дронов атаковали позиции россиян под Бахмутом

Видеофакт.

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Бахмутском направлении и атаковали их с помощью дронов, а также минометов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«От обильных «гранатных ливней» страдают оккупанты на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.

Пограничники нанесли по опорному пункту противника «комбинированный» удар, совместив работу БпЛА-бомбардировщиков и минометов.

«Поэтому после сброса гранат с воздуха «черви» в панике бросились к своей «норе», где их и добили обстрелом из миномета. Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя российскими наемниками», - добавили в ГПСУ.

Отмечается, что после «прилета» захватчики по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но так ее и не дождались.

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