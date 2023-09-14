Украинские пограничники из минометов и дронов атаковали позиции россиян под Бахмутом 14.09.2023, 19:50

Видеофакт.

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Бахмутском направлении и атаковали их с помощью дронов, а также минометов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«От обильных «гранатных ливней» страдают оккупанты на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.

Пограничники нанесли по опорному пункту противника «комбинированный» удар, совместив работу БпЛА-бомбардировщиков и минометов.

«Поэтому после сброса гранат с воздуха «черви» в панике бросились к своей «норе», где их и добили обстрелом из миномета. Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя российскими наемниками», - добавили в ГПСУ.

Отмечается, что после «прилета» захватчики по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но так ее и не дождались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».