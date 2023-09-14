Нацбанк Беларуси включил «печатный станок»? 3 14.09.2023, 20:20

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В экономике в обращении снова появились «лишние» миллиарды.

В экономике Беларуси за август снова выросло общая сумма наличных денег в обороте. На начало сентября этот показатель составил 8 млрд 938,2 млн рублей, сообщает Нацбанк. Это очередной рекорд. При этом в августе был зафиксирован заметный скачок — больше чем на 3 млрд рублей — широкой денежной массы. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках и наличные в обращении. Это тоже рекордный рост.

За август общая сумма наличных денег в обороте увеличилась на 111,9 млн рублей — до 8 млрд 938,2 млн рублей. Для сравнения: на начало этого года этот показатель был на уровне 6 млрд 893,6 млн рублей. За июль прирост был на уровне 251,9 млн рублей.

В целом за 2022 год общая сумма наличных денег в обороте увеличилась на 2 млрд 173,2 млн рублей.

Широкая денежная масса за август рекордно выросла — на 3 млрд 62,7 млн рублей. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. На 1 сентября широкая денежная масса составила 68 млрд 929,8 млн рублей. Напомним, за июль этот показатель снизился на 1 млрд 141,2 млн рублей, а за июнь — вырос на 2 млрд 994,9 млн рублей. За 2022 год широкая денежная масса увеличилась на 6 млрд 887,6 млн рублей, пишет «Зеркало».

Что за печатный станок, о котором говорят? Нацбанк может взять и напечатать деньги?

В нашей стране Нацбанк регулирует объем денег, который требуется экономике. Он определяет, проводить ли эмиссию денег, то есть дополнительный выпуск денег в обращение — как наличных, так и безналичных. Эмиссия, если совсем упростить, может проходить по двум сценариям — условно позитивному и условно негативному. Первый вариант — продуманное, обоснованное вливание денег в экономику, это делают с учетом реальных потребностей. К примеру, если в экономике наблюдается нехватка денег, Нацбанк предоставляет их банкам в долг, а если возникли излишки, то уже регулятор занимает у финучреждений, чтобы урегулировать объем денег в обращении.

Приведем еще один пример. В этом году Нацбанк шесть раз снижал ставку рефинансирования. К этому показателю привязаны ставки по некоторым кредитам. Также Нацбанк неоднократно в этом году снижал процентный потолок по банковским кредитам для населения и юрлиц. Все это привело к падению процентных ставок по банковским займам и как итог — росту кредитования, то есть к повышенному спросу на деньги в экономике. В этом случае Нацбанк может прибегнуть к вливанию дополнительных денег в экономику, чтобы закрыть повышенный спрос на них.

Второй вариант появления дополнительных средств в экономике — выпустить ничем не подкрепленные деньги (к примеру, если они не сопровождаются ростом золотовалютных резервов или валютными поступлениями за счет экспорта). Это грозит в будущем серьезными проблемами. Обычно этот вариант и подразумевают, когда говорят о печатном станке. Для чего это делают? Как правило, чтобы оперативно решить какие-то проблемы.

К примеру, власти могут заявить, что к концу года средняя зарплата вырастет до 1000 долларов в эквиваленте. Если объективных причин для этого нет (к примеру, роста производительности труда, выпуска и продаж продукции), а выполнить популистское обещание нужно, то в экономику могут «влить» ничем не подкрепленные средства. Или же правительству могут понадобиться дополнительные деньги на кредитование убыточных сельхоз- или промышленных предприятий. Для этого тоже могут пойти на вливания.

Плановое обновление банкнот, чтобы заменить износившиеся, мы выносим за скобки.

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