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Появилось первое видео поврежденного корабля «Минск»

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  • 14.09.2023, 20:23
  • 4,684
Появилось первое видео поврежденного корабля «Минск»

ВСУ атаковали корабль в ночь на 13 сентября.

В результате удара по Севастополю в ночь на 13 сентября был поврежден большой десантный корабль «Минск». В сети появилось видео последствий попадания по кораблю.

Как сообщает РБК-Украина, видео появилось в украинских Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что корабль РФ имеет значимые повреждения. При этом россияне продолжают ликвидировать задымление на нем. «Минск» поливают водой и оценивают последствия попадания.

Следует заметить, что ранее в СМИ появились спутниковые снимки подбитого корабля, а аналитики из Oryx уже пришли к выводу, что он не просто поврежден, а уничтожен.

Напомним, по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар.

В результате атаки повреждены подлодка и десантный корабль оккупантов, а также завод судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.

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