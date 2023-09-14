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Новшество на границе: что за станции, как проходить, сколько стоит?

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  • 14.09.2023, 20:41
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Новшество на границе: что за станции, как проходить, сколько стоит?

Главные вопросы о дезинфекции транспорта.

В начале месяца стало известно, что на западной границе, у пунктов пропуска, заработали станции дезинфекции. С 1 сентября они начали полноценную работу, но бесплатно. С полуночи 16 сентября начнут взимать плату. Процедуру обязательно должны будут пройти все транспортные средства, въезжающие в страну: от легковушек и фур до «негабаритов». Onliner.by рассказывает, для чего нужна дезинфекция, как выглядит станция и каков процесс прохождения процедуры. В качестве образца выступает станция у пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Котловка». Такие же конструкции появились во всех других ПП, кроме «Бреста».

Сама станция обязательной дезинфекции расположена на въезде в Беларусь, в нескольких десятках метров от шлагбаума погранконтроля. Проехать мимо возможно разве что по встречной полосе (но не советуем). После прохождения границы водитель видит информационный щит с предупреждением о дезинфекции и инструкцией на русском и английском языках: закрыть окна, выключить кондиционер, двигаться со скоростью 5 км/ч. Далее полосы для движения приводят автомобилистов к одному из двух «тоннелей», в которых и происходит обработка, по третьему (правому) ряду можно ехать негабаритному транспорту.

В день нашего визита на границе было пустовато. Автомобили ныряли в рамку, погружались в завесу распыленного дезраствора и бодро выныривали из тумана. Важно отметить, что процесс не вызывает задержек и занимает менее 10 секунд. С учетом очередей на границе это особенно важно — никому не хочется стоять еще в одной «колейке». Поэтому от идеи установить дополнительный шлагбаум отказались.

Для чего все это?

«Дезинфекция транспорта — не белорусское ноу-хау, — начинает экскурсию встретивший нас у станции Геннадий Попов, представитель ООО „БелГлобалГарант“, которое занимается реализацией проекта. — Такие же объекты устанавливаются на животноводческих предприятиях, они есть на пунктах пропуска в России, Китае, Узбекистане, Казахстане, Турции. Их цель в первую очередь — ветеринарная составляющая. Ходили разговоры, мол, всему виной коронавирус. На самом деле проблема — в переносе на транспорте бактерий и вирусов из-за границы, которые могут представлять угрозу для сельскохозяйственных животных. История последних лет знает случаи, когда, например, африканская чума свиней (с летальностью под 100%) или птичий грипп перебирались в нашу страну. После такой вспышки мясо нельзя использовать даже для переработки — только захоронение. В таких случаях, бывает, закрывают на карантин целый регион или даже страну, а это огромные финансовые потери».

Собеседник рассказывает, что перед воплощением в жизнь идеи о дезинфекции белорусские ученые провели эксперимент: «Нужно было выяснить, насколько биологически грязными прибывают в нашу страну машины. Специалисты аккредитованных лабораторий брали пробы (мазки) на разных частях автомобилей: на лобовом стекле, кузове, колесах, крышах тентов фур и так далее. После отправляли машину на дезинфекцию и брали повторные пробы. Как показал этот эксперимент, не на всех, но на многих транспортных средствах имелись следы опасных вирусов и бактерий, а обработка распыленным дезраствором имела положительный эффект. К слову, самая биологически грязная часть — колеса. Отсюда и устаревший способ борьбы — дезванны на въезде на животноводческие предприятия, омывающие колеса. Можно помыть автомобиль из брандспойта, но расход раствора будет очень большим. В рамках наподобие той, которую вы видите, он намного меньше».

В качестве активного вещества используют 0,5-процентный раствор сертифицированного «Юнидеза» (частично содержит альдегид и аммониевые соединения). Выбор на него пал из-за свойств. Заверяют, что он не оказывает воздействия на металлический кузов (в отличие от хлорки или перекиси водорода). Также нет отрицательного воздействия на дыхательную систему и кожу человека. В указанной концентрации раствор разрешено применять в присутствии живого организма. Надо сказать, при проезде через рамку запах в салоне не чувствуется, его можно ощутить, только если стоять рядом во время распыления.

Процесс по этапам

Еще на территории пункта пропуска водителю, въезжающему в Беларусь, нужно купить контрамарку. Она будет продаваться в кассах банка или страховой компании.

Тарифы: 2 рубля — легковушка, 30 рублей — автобус, 95 рублей — грузовик.

Позже (чтобы исключить очереди) появится возможность оплатить через ЕРИП и через один из терминалов самообслуживания с оплатой по карте. Интерфейс терминалов, которые уже стоят прямо в пункте пропуска на белорусской стороне, максимально простой, с тремя кнопками: легковой автомобиль, автобус, грузовой автомобиль. Водитель будет получать электронную контрольную марку с QR-кодом. Дело — за законодательной базой. Проверять контрамарку или QR-код должен пограничник. Сам QR-код будет регистрироваться в базе, предъявить вчерашний или полученный в другом ПП не выйдет.

После автомобиль проезжает за шлагбаум, покидая пункт пропуска, и попадает на дорогу, ведущую к станции.

Далее — тот самый информационный щит с просьбой закрыть форточки и выключить кондиционер. Следуя требованиям знаков, двигаться можно со скоростью 5 км/ч.

Повторимся: стандартные машины (до 4 метров в высоту и до 2,6 метра в ширину) проезжают в рамки, негабариты принимают правее. Водитель видит зеленый сигнал светофора, преодолевает искусственную неровность и передним бампером перекрывает фотодатчики, которые автоматически запускают распылители и переключают светофор на красный.

При скорости в 5 км/ч распыленная жидкость полностью покрывает кузов автомобиля. Распылители установлены в четырех плоскостях, то есть днище и колеса также обрабатываются — снизу предусмотрены форсунки.

Негабаритные транспортные средства обрабатывают вручную с помощью установки, схожей с теми, что используют на мойках высокого давления. Обработку осуществляет оператор станции, а не водитель.

Внутри самой рамки помимо труб с форсунками также находятся отбойники, дренажный канал, лампа освещения, а еще — желтая мигалка, призванная привлечь внимание автомобилиста. Остальные коммуникации, магистрали и технологическое оборудование скрыты под землей.

После процедуры останавливаться не нужно: датчики поймут, что машина миновала рамки, и выключат систему опрыскивания. Водитель волен ехать дальше, ориентируясь на стандартные знаки и разметку. По нашим подсчетам, процесс занимает около 3 секунд.

С другой стороны. Технические моменты

Внимательные читатели заметили небольшой «вагончик» у станции. Это рабочее место оператора, совмещенное с технологической комнатой. Специалист должен следить за корректной работой системы, помогать автомобилистам. На рабочем столе находятся график, связь, компьютер с мониторами: один — для камер наблюдения, другой — со специальной программой. Как видно на снимке, ПО показывает, что левая рамка выключена, а правая функционирует. С помощью программы можно регулировать концентрацию активного вещества в растворе, силу напора.

В другой части «вагончика» находятся бак с раствором, запасные емкости с дезинфектантом, три насоса (на каждую из рамок и для ручного распылителя), генератор и хозяйственные инструменты. Говорят, в случае пандемии заменить препарат на более активно действующий можно за 5 минут.

Станция работает от электросети пункта пропуска. Генератор нужен на случай сбоя. Он же пригодится в холодное время года. Очевидно, когда речь идет о жидкости, возникает вопрос, как сохранить ее состояние при температуре ниже нуля. Ответ заключен в самих трубах, подводящих жидкость к форсункам. Они «упакованы» в изолирующий материал с возможностью электроподогрева. Зимой форсунки автоматически продуваются.

За первые две недели работы станций обнаружили несколько закономерностей, которые не дают системе дезинфекции работать как должно. В первую очередь речь про водителей, игнорирующих знак «Ограничение максимальной скорости 5 км/ч» и «пролетающих» сквозь рамки. В таких случаях облако дезраствора распыляется уже после проезда машины. Вероятно, чтобы исключить такие инциденты, придется устанавливать дополнительную искусственную неровность при въезде на станцию.

Бывали и инциденты, когда автомобилисты наезжали на отбойники и столбы со знаками, датчиками и светофорами. Конечно, это квалифицируется как ДТП. В том числе для разбора подобных аварий предусмотрены камеры видеонаблюдения.

Еще раз напомним: проводить обязательную дезинфекцию стали с 1 сентября, ввод платы запланирован на полночь 16 сентября. Рассчитывают, что на полную адаптацию к нововведению уйдет не больше месяца-двух.

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