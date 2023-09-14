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Япония запустила на Луну робота-трасформера, разработанного производителем детских игрушек

  • 14.09.2023, 20:46
Япония запустила на Луну робота-трасформера, разработанного производителем детских игрушек

Как он выглядит.

Недавний запуск лунного корабля SLIM, осуществленный Японским космическим агентством JAXA, включал в себя маленького исследователя Луны, вдохновленного детской игрушкой, передает «Новое время».

Лунный экскурсионный аппарат-2 (LEV-2) представляет собой маленький металлический шар, чуть больше, чем теннисный мяч. После приземления на Луне он отсоединится от посадочного модуля SLIM и трансформируется, чтобы исследовать лунную поверхность.

SLIM, интеллектуальный посадочный модуль для изучения Луны, предназначен для демонстрации первой мягкой посадки на Луну в Японии. Он был запущен на ракете H-2A в среду, 6 сентября, вместе с рентгеновским спутником XRISM. SLIM, имеющим диаметр 2,4 метра, проведет несколько месяцев в орбите Луны, прежде чем исследовать место посадки внутри кратера Шиоли.

По плану, LEV-2 выйдет из посадочного модуля на высоте около 5 футов 11 дюймов (1,8 метра) над лунной поверхностью и начнет вращаться, чтобы получить изображения приземления SLIM и окружающей местности. Ожидается, что заряда батареи LEV-2 хватит примерно на два часа.

LEV-2 обладает уникальной способностью трансформации. Когда две его половины разделяются, они могут функционировать как ножки и колеса, позволяя роботу передвигаться по лунной поверхности. Он также оборудован двумя камерами и стабилизатором для ориентации в окружающей среде. LEV-2 будет передавать данные на Землю через LEV-1, отдельный зонд, находящийся на борту SLIM, который будет работать в сотрудничестве с SLIM и LEV-2.

Робот был разработан в JAXA при участии компании Tomy, специализирующейся на производстве детских игрушек, и исследователей из Университета Дошиша. Он использует технологию трансформации, аналогичную механизмам, используемым в игрушках-трасформерах. Разработчики также сотрудничали с Sony Group для создания камеры.

Директор JAXA Даичи Хирано подчеркнул, что этот робот чрезвычайно надежен и прост. Он выразил надежду, что устройство вдохновит детей и заинтересует их наукой.

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